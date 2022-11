W Gnieźnie, przy ulicach Składowej i Surowieckiego, powstaje flagowy obiekt Napollo – park handlowy N-Park. Właśnie z powodzeniem dobiega końca proces komercjalizacji tego obiektu–podpisane zostały umowy ze większością najemców. Kiedy otwarcie?

Niedługo ruszy N-Park w Gnieźnie /fot. mat.pras

Kolejna inwestycja handlowa w Gnieźnie

To już druga inwestycja Napollo w Gnieźnie - tym razem firma postawiła na popularny, komfortowy format, typu convenience. Prawie już gotowy park handlowy N-Park uzupełni ofertę od kilku lat prężnie działającej Galerii Piastova.Obydwa obiekty zaoferują szeroką ofertę handlową na ponad 16 000 GLA. Otwarcie N-Parku planowane jest na 23 listopada 2022 roku, co oznacza, że już jesienią klienci będą mogli korzystać z oferty lubianych międzynarodowych i polskich sieci: W N-Parku stawiamy na mix brandów z rożnych kategorii i branż – komentuje Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie Napollo.

Klienci będą mogli zrobić zakupy lub skorzystać z usług m.in. w Half Price, Sinsay, Tedi, Neonet, Rossmann, Dealz, Cropp, House, Maxi Zoo, Żabce czyJust Gym.

N-Park Gniezno

Zbudowany właśnie w Gnieźnie N-Park zlokalizowany jest w pobliżu skrzyżowania dróg prowadzących do Wrześni, Witkowa oraz centrum Gniezna, co zapewni prosty dostęp z pobliskich miejscowości oraz centrum miasta. Realizacją tego projektu zajęła się firma PKB Inwest Budowa, we współpracy, z którą Napollo niedawno otworzyło N-Park w Pszczynie.

K olejne otwarcia parków handlowych Napollo planowane są w 2023 w m.in. w Piotrkowie Trybunalskim, Olkuszu i Ozorkowie. Rozbudowie poddany zostanie także istniejący już N-Park we Wrocławiu przy ul. Maślickiej.

