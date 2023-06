25 czerwca wypada niedziela handlowa. Sprawdziliśmy w jakich godzinach czynne będą markety Biedronka, Lidl, Dino, Aldi i Netto.

Godziny otwarcia sklepów w niedzielę 25 czerwca; fot. PAP/Grzegorz Momot

Biedronka i Lidl w niedzielę 25 czerwca. Godziny otwarcia sklepów

Sklepy takie jak Lidl czy Biedronka są czynne zazwyczaj od godziny 8 do godziny 20:00 lub do godziny 21:00, a nie jak w tygodniu, czyli do 22/23. Warto również wiedzieć, że niektóre Biedronki w niedziele niehandlowe mają dyżury i są dłużej otwarte np. od godziny 7:00 do godziny 22:00.

Jeśli chcecie sprawdzić godziny otwarcia sklepów w swojej okolicy, warto to zrobić przez przeglądarkę Google, wpisując nazwę sklepu i ulicę - wtedy powinny pojawić się godziny, w jakich otwarty jest dany market.

Szczegółowe godziny otwarcia poszczególnych placówek dostępne są na także na stronach internetowych sieci.

Biedronka - promocje na niedzielę handlową 25 czerwca

Sieć Biedronka szykuje się na oblężenie 25 czerwca. Zaprasza klientów hasłem "Cała Polska na lody w niedzielę do Biedronki". Tylko tego dnia obowiązywać będzie promocja "1+1 gratis" na wszystkie lody na patyku marki własnej Marletto. Limit dzienny to 6 produktów (max 3 gratis).

Dino - godziny otwarcia sklepów w niedzielę handlową

Sklepy Dino w każdą niedzielę handlową są czynne w godzinach 8:30-20:00.

Sieć także przygotowała oferty majówkowe dla klientów. Obecna gazetka obowiązuje do 27 czerwca.

Aldi, Netto - godziny otwarcia w niedzielę handlową

Standardowe godziny otwarcia sklepów Aldi w niedziele handlowe to: 9:00-20:00.

Sklepy Netto w niedzielę 30 kwietnia będą zazwyczaj otwarte w godzinach 8:00-21:00.

Sklepy i galerie handlowe czynne w niedzielę 25 czerwca

30 kwietnia w niedzielę handlową będą otwarte galerie i parki handlowe oraz hipermarkety, supermarkety i dyskonty.

Niedziele handlowe w wakacje. Niedziela handlowa w sierpniu

Następna niedziela handlowa przypada 27 sierpnia 2023 r.

Po niej, kolejną i ostatnią w roku będzie niedziela handlowa 17 grudnia 2023.

W tym roku Wigilia Bożego Narodzenia, przypadająca na 24 grudnia, wypada w niedzielę handlową.

- Mogę z pewnością powiedzieć, że w tym roku Wigilia po raz pierwszy nie będzie pracująca. Przypada ona w niedzielę, w tym handlową, ale zmienimy to w tym roku. Polacy zasługują na wolną Wigilię - poinformował Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Zakaz handlu w niedziele - ustawa

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

