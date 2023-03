Handel

Niedziele handlowe w kwietniu. Są aż dwie okazje do zakupów

Autor: Witold Stech

Data: 30-03-2023, 09:28

Aż dwie okazje do niedzielnych zakupów przewidział ustawodawca w 2023 roku. To sporo, zważywszy na to, że w przeciągu całego roku niedziel handlowych będzie łącznie jedynie 7. Najbliższa okazja tuż przed Wielkanocą.

Kiedy wypadają niedziele handlowe w kwietniu 2023? | fot. Shutterstock