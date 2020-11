Niektóre e-sklepy notują wzrosty sprzedaży nawet na poziomie 200-300 proc.

Premier: wartość pomocy rządu w drugiej fali pandemii może dojść do 20 mld zł

- Pandemia, wiosenny lockdown i ograniczenia w handlu spowodowały, że w ciągu pierwszych kilku tygodni obostrzeń w Blue Media zanotowaliśmy ponad dwukrotnie większe wzrosty liczby transakcji w e-commerce niż się pierwotnie spodziewaliśmy na 2020 rok. W niektórych branżach obserwowaliśmy nawet pięciokrotne wzrosty sprzedaży rok do roku. Po pierwszej fali zakażeń i poluzowaniu obostrzeń - m.in. ponownym otwarciu centrów handlowych - pojawiły się spadki w dynamice wzrostu liczby transakcji. Nastąpiła pewna „normalizacja”, ale nadal udział e-commerce w całym handlu był znacznie wyższy niż w latach poprzednich - wyjaśnia Arkadiusz Bulc, Business Development Manager w Blue Media.

Rekordowe wzrosty wiosną i obecnie jesienią widać szczególnie u podmiotów z branży spożywczej. Porównując wybrane dni przed i po ogłoszeniu kolejnych obostrzeń w październiku wzrosty liczby transakcji sięgały nawet 94 proc. Niektóre sklepy notują ponownie wzrosty sprzedaży nawet na poziomie 200-300 proc., co stanowi ogromne wyzwanie dla całej logistyki i dostarczania towarów do klienta na czas.

- W dużej mierze obecna sprawność logistyczna sklepów zależy od tego, jakie wnioski wyciągnęły one po wiosennym lockdownie. Dużo e-sklepów zainwestowało w zwiększenie zatrudnienia w magazynach, zatowarowanie, liczbę współpracujących firm kurierskich. Przygotowało się na zapowiadaną przez ekspertów drugą falę zakażeń jesienią, a tym samym na zwiększony ruch w e-sklepach. Wyzwań przed nimi jest jednak znacznie więcej. Zwiększona liczba zamówień to też zwiększona liczba zwrotów, które trzeba obsłużyć. Do tego dochodzi zwiększająca się liczba zachorowań - Covid-19 nie omija pracowników sklepów internetowych - komentuje ekspert Blue Media.