Nielsen: E-grocery może urosnąć do 5 proc. rynku FMCG

Udział e-commerce w sprzedaży FMCG może urosnąć nawet do 5% do 2022 r. wg szacunku przedstawicieli branży FMCG zapytanych przez Nielsena. Jednak Polacy, wrażliwi na ceny i nielojalni zakupowo odwiedzający wcześniej sklepy stacjonarne nawet do 40 razy miesięcznie, według dorocznego badania Nielsena Shopper Trends, mogą w nowej rzeczywistości licznie powrócić do stacjonarnych zakupów.