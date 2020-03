Nielsen: Marki ale i kategorie dla kobiet to może być gorący temat dla producentów spożywczych

- Producenci próbują robić rzeczy, które są bardziej celowane do kobiet – i czy to w branży lodów czy w branży słodyczy widzimy przekazy skierowane do kobiet. Marki dla kobiet w branży spożywczej to może być gorący temat, jednak bardziej spojrzałbym na potencjał segmentów czy kategorii dla kobiet niż na potencjał samych marek. Na polskim rynku są segmenty, gdzie to właśnie kobiety są bardziej tym konsumentem docelowym. Przykładowo w branży piwnej istnieją segmenty, chociażby piwa bezalkoholowe czy smakowe, które są lżejsze, łagodniejsze i bardziej dostosowane do kobiecych gustów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Marcin Cyganiak, dyrektor komercyjny w firmie badawczej Nielsen.

- Inną kategorią, która mi przychodzi do głowy to wina musujące, w której od kilku lat obserwujemy trend powstawania drugiego sezonu – nie tylko w Sylwestra czy z okazji celebracji – tylko jako orzeźwiający, przyjemny, letni drink. A to za sprawą prosecco, które samo w sobie jest marką. I to jest świetny przykład produktu, który wykorzystał swoje cechy do dopasowania się do kobiet, choć jest pite uniwersalnie. To produkt, który zbudował drugi sezon dla win musujących - dodaje.

W strategii segmentów jest poszerzanie bazy konsumenckiej i jeśli marka jest kierowana tylko do mężczyzn to znaczy, że połowa rynku jest niezagospodarowana, a jest to gigantyczna szansa na dobudowanie bazy konsumenckiej i wzrost marki. Marki wolą więc kierować przekaz do obu płci.

Na rynku istnieją marki kierowane komunikacyjnie tylko do mężczyzn jak np. Warka Strong czy niedawno wprowadzona przez JNT Group do sprzedaży linia win marki Wild Wine. Jak to się dzieje, że w przypadku mężczyzn takie marki i przekaz produktów „tylko dla mężczyzn” dobrze funkcjonuje, a już w przypadku marek dla kobiet jest to ograniczanie potencjału konsumenckiego? Czy producenci boją się rozwijania marek dla kobiet?

- Zdecydowanie istnieją marki, które przy dzisiejszej komunikacji raczej kobiecymi się nie staną i np. Warka Strong, a także wiele innych mocnych lagerów może się w to wpisywać – mówi Marcin Cyganiak z firmy Nielsen.

- Być może brakuje nam w Polsce odważnego producenta, który wejdzie na rynek i spróbuje zbudować w ten sposób komunikat marketingowy. Jako ciekawostkę przytoczę przykład jednego z dużych, wiodących producentów napojów bezalkoholowych na świecie, który w USA wypuścił wersję swojego produktu dedykowaną dla kobiet i spotkało się to z bardzo złym odzewem, bo został oskarżony o dyskryminację i o to, że budowanie specjalnie dedykowanej oferty wyłącznie dla kobiet jest nie na miejscu i że w jakiś sposób wartościuje. Oskarżenia wybrzmiały na tyle głośno, że ten napój został wycofany z rynku. Jednak Polska to jeszcze nie USA - dodaje.