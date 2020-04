Nielsen: w okresie wielkanocnym wzrosła sprzedaż kiełbas, a spadła figurek czekoladowych, majonezu i masła

Wartość sprzedaży koszyka wielkanocnego 2020 vs 2019, czyli t15. (6-12.04.2020) vs t16. (15-21.04.2019), spadła - 10%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży we wskazanym okresie to: farby do włosów +17%, kiełbasy +14%, jajka +10%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: figurki czekoladowe -35% majonez -14%, masło -10% - wynika z badania firmy Nielsen.