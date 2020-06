Nielsen: W sklepach spadek sprzedaży produktów czekoladowych i wody

Wartość sprzedaży koszyka rok do roku oraz w zestawieniu 21 tydzień do 20 tygodnia 2020 roku nieznacznie spadła -0,3%. Wartość sprzedaży online również odnotowała spadki -16%. Kategorie o wysokim wzroście wartości sprzedaży to m.in.: kosmetyki do makijażu twarzy +169%, kosmetyki do makijażu oczu +160%, szminki +95%. Natomiast kategorie o wysokim spadku wartości sprzedaży to: produkty ogrodowe i rośliny -39%, produkty czekoladowe -25% oraz woda -17%.