Niemcy: Aldi przejmuje tymczasowo pracowników McDonald's

Aldi zatrudni pracowników McDonalda na własnych warunkach - poinformowała niemiecka "Marbacher Zeitung". Umowa między firmami dotyczy personelu, który nie może iść do pracy, ponieważ punkty McDonald's są zamknięte, ale wolą pracować niż siedzieć w domu.

- Każdy w Niemczech powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pokonać ten kryzys. Dzięki tej umowie możemy się do do tego przyczynić i osiągnąć sytuację, w której wszyscy wygrywają: nasi pracownicy mogą pracować, jeśli chcą, a Aldi ma do dyspozycji dodatkowy personel - powiedział Holger Beeck, przedstawiciel McDonald's w Niemczech.