Z powodu otwarcia w dniach 23-25 lutego dla klientów, w tym dla rodzin z dziećmi przygotowano szereg atrakcji. Detalista zaplanował 15% rabatu powitalnego na całe zakupy. Na klientów czekać będzie także prezent - żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Wrocławia. Rabat obowiązuje do 04 marca. W ramach wsparcia lokalnych inicjatyw dm przekaże także darowiznę na rzecz Stowarzyszenia Grupa z Pasją, wspierającego rozwój kulturalno-społeczny osiedli Strachocin-Swojczyce-Wojnów.

- Otwarciem trzeciej drogerii we Wrocławiu, a dziesiątej w Polsce rozpoczynamy kolejny rok, w którym zapraszamy klientów do świata marek dm. To właśnie w tym mieście otworzyliśmy pierwszą drogerię, tu też znajduje się nasza siedziba. Od tego czasu powstało łącznie 9 drogerii, kolejno w Jeleniej Górze, Lubaniu, Lesznie, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Krakowie, po raz drugi we Wrocławiu oraz w Myślenicach. Wrocławianie przyjmują nas entuzjastycznie, angażują się w organizowane przez nas akcje kasjerskie, a my chcemy być jak najbliżej ich, dlatego z radością otwieramy kolejny sklep

- mówi Marek Mączka, Kierownik Regionalny dm w Polsce