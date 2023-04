Straty w biznesie operacyjnym, problemy z IT, powolny rozwój biznesu online – według doniesień niemieckich mediów dyskont Aldi Nord ma duże kłopoty.

Według doniesień "Handelsblatt", dyskont ogłosił swoim kluczowym menadżerom "poważną sytuację finansową". Marża operacyjna wyniosła minus 1,4 proc. Ponieważ sprzedaż wzrosła w tym samym czasie, wskazuje to na "ogromny problem z kosztami".

Kolejnym problemem jest sektor IT wykorzystywany do obsługi zakupów czy logistyki. Pierwotnie planowane przejęcie systemu Aldi Süd najwyraźniej zostało odwołane.

Obie sieci Aldi mają trudności w obszarze e-commerce.

Aldi planuje mieć około 600 sklepów w Polsce w perspektywie 5 lat, a docelowo ponad 1000 w ciągu 10 lat - podała spółka jesienią 2022 r.

Inflacja podbija sprzedaż w dyskontach

Gwałtowna inflacja od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę sprawiła, że ​​zakupy spożywcze stały się kosztowną przyjemnością. Wielu Niemców przestawiło się na tańsze marki własne supermarketów lub zamiast tego częściej chodziło do dyskontów - pisze "Der Spiegel". Dlatego Lidl czy Aldi prawdopodobnie powinny najbardziej skorzystać na tym zjawisku.

Aldi ma problem z kosztami

Sytuacja Aldi Nord ma ponoć kilka przyczyn. Zagraniczna działalność spółki najwyraźniej nie idzie tak dobrze, jak oczekiwano. Rzecznik firmy powiedział, że w ubiegłym roku straty poniesiono we Francji i Danii.

Duńskie sklepy zostały sprzedane konkurencji, ale sieć zapowiada bycie aktywny na znacznie większym, a przez to ważniejszym rynku francuskim.

Aldi - wyzwania w obszarze IT i e-commerce

Kolejnym problemem, zdaniem "Handelsblatt", jest sektor IT wykorzystywany do obsługi zakupów czy logistyki. Pierwotnie planowane przejęcie systemu Aldi Süd najwyraźniej zostało odwołane. Aldi Nord i Aldi Süd czasami kupują towary razem – jednolity system informatyczny jeszcze bardziej by to ułatwił.

Ale w Aldi Nord, zgodnie z doniesieniami niemieckich mediów, istnieją obawy dotyczące oprogramowania używanego przez Aldi Süd: jest ono uważane za zbyt nieelastyczne.

Mówi się, że obie sieci Aldi mają trudności w obszarze e-commerce. Do tej pory w Internecie sprzedawano głównie towary promocyjne. Aldi nie ma jeszcze własnej usługi dostarczania żywności w Niemczech.

Aldi w Polsce. Plany rozwoju

Aldi planuje mieć około 600 sklepów w Polsce w perspektywie 5 lat, a docelowo ponad 1000 w ciągu 10 lat - podała spółka jesienią 2022 r.

Roczne nakłady na rozwój sieci Aldi w Polsce zwiększyły się w 2022 r. o 50% w stosunku do 500 mln zł w roku poprzednim.

2022 rok sieć zakończyła liczbą 251 placówek.

Aldi Nord i Aldi Süd

Aldi składa się z dwóch firm w Niemczech: Aldi Nord i Aldi Süd. Bracia Karl i Theo Albrecht początkowo wspólnie przejęli rodzinną firmę spożywczą w 1945 r., ale od 1961 r. rozeszli się.

Jak podaje sieć na stronie internetowej, od lat 60-tych Grupa Aldi Nord zorganizowana jest w zdecentralizowany system spółek regionalnych. W północnych, zachodnich i wschodnich Niemczech istnieją 32 spółki regionalne ALDI, z których każda reprezentowana jest przez dyrektora generalnego i skupia średnio ok. 70 sklepów.

Grupa Aldi Nord powiązana jest rodzinnie z Grupą Aldi Süd, która posiada 31 spółek w zachodnich i południowych Niemczech.

Począwszy od lat 70-tych Grupa Aldi Nord zaczęła rozszerzać swoją działalność na inne kraje Europy.

