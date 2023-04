„Mamy przerwy w dostawach z 17 firm” – informuje prezes Edeki Markus Mosa, który podkreśla, że nadal będzie walczył jako rzecznik konsumentów. W przyszłości Edeka będzie akceptować podwyżki cen od dostawców tylko wtedy, gdy będą one rzeczywiście zrozumiałe.

Edeka twierdzi, że producenci markowych towarów zadeklarowali w zeszłym roku podwyżki cen o 3 miliardy euro. Zdaniem prezesa Markusa Mosy żądane podwyżki cen nie mają uzasadnienia.

Grupa Mars wstrzymała dostawy do Edeki 260 dni temu. Niebawem podobnie będzie z artykułami Procter & Gamble.

Również PepsiCo całkowicie wstrzymało dostawy, a Unilever zamroził dostawy na dużą część swoich produktów. Wśród wstrzymanych dostaw wymienił także koncern Henkel i Schwartau. I odwrotnie, Edeka wstrzymała zamówienia od czterech firm, w tym Mondelez i Meica.

Edeka, jako stowarzyszenie zrzeszające około 3500 niezależnych sprzedawców detalicznych, osiągnęła w ubiegłym roku sprzedaż w wysokości 66,2 miliarda euro.

Mars i Procter & Gamble - wstrzymane dostawy do Edeki

Grupa Mars wstrzymała dostawy do Edeki 260 dni temu, a zapasy stopniowo się kurczą. Markus Mosa nie chce przewidywać, kiedy popularne produkty, w tym batonik Mars, będą ponownie dostępne. "Jestem pewien, że wróci. Ale nie wiem kiedy, będą to miesiące, a nie tygodnie" - dodał.

Niebawem podobnie będzie z artykułami Procter & Gamble.

- Najpóźniej w czerwcu klienci Edeki nie znajdą już pieluszek Pampers w supermarketach. Na rynku pieluch, który jest niemal zdominowany przez Pampers, Edeka próbuje znaleźć innego dostawcę. Być może marka Kimberly-Clark Huggies, która jest bardziej popularna w Europie Północnej, mogłaby zastąpić Pampers od połowy roku - powiedział Mosa na dorocznej konferencji prasowej Edeki.

Jednak nie jest jeszcze pewne, czy dostępne są niezbędne moce produkcyjne dla Edeki.

Partnerami negocjacyjnymi Edeki są grupy multibrandowe. Tak więc Mars jest ważnym dostawcą karmy dla zwierząt domowych poza słodyczami (Frolic, Pedigree, Kitekat), Procter & Gamble, oprócz Pampers, posiada również dużą liczbę artykułów pielęgnacyjnych i artykułów gospodarstwa domowego (Ariel, Lenor, Swiffer, Pantene, Gillette, Always).

PepsiCo, Unilever, Henkel, Mondelez - braki na półkach Edeki

Oprócz tych dwóch grup, również PepsiCo całkowicie wstrzymało dostawy, w których obok napojów częścią portfolio są przekąski (Lay's). Mosa potwierdził także, że Unilever zamroził dostawy na dużą część swoich produktów. Wśród wstrzymanych dostaw wymienił także koncern Henkel i Schwartau (przetwory owocowo-warzywne).

I odwrotnie, Edeka wstrzymała zamówienia od czterech firm, w tym Mondelez (Milka, Oreo, Filadelfia) i Meica (niemieckie kiełbasy).

Podwyżki cen żywności bez uzasadnienia. Chodzi o miliardy euro

Głównym powodem przerw w dostawach są wysokie podwyżki cen, jakich domagają się producenci towarów markowych. Chodzi o miliardy euro.

- Producenci markowych towarów zadeklarowali w zeszłym roku podwyżki cen o 3 miliardy euro, a w styczniu stanęli w obliczu kolejnych roszczeń o ponad 1,2 miliarda euro - podał Mosa.

Zdaniem Markusa Mosy żądane podwyżki cen nie mają uzasadnienia. Zaznacza, że ​​ceny niektórych surowców już dawno spadły (np. detergentów, olejów i tłuszczów, cukru i pszenicy). Stawki frachtowe dla importu również są niższe. Szef Edeki widzi potwierdzenie w raportach finansowych dużych firm. Jak podawał, na przykład w firmie Procter & Gamble sprzedaż wzrosła o 4,5 procent, ale koszty tylko o 2 procent.

Kto wygrywa w negocjacjach z potężną siecią handlową?

Jednak - jak podkreślono - w niemieckich sklepach Edeki nie ma pustych półek, a lukę wypełniają inni dostawcy. Mosa określił grupę Nestlé jako jednego ze zwycięzców negocjacyjnych, podobnie jak Vitakraft w dziedzinie karmy dla zwierząt domowych. Coraz ważniejszym partnerem staje się też szwajcarska spółdzielnia Migros.

Ponadto znacząco wzrósł w ostatnim czasie biznes związany ze sprzedażą produktów pod markami własnymi, których ceny są często na poziomie dyskontowym. Tylko w ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o prawie 2 miliardy euro (24 proc.). Szef Edeki przyznał jednak, że nie zawsze łatwo było znaleźć producentów z wolnymi mocami. Edeka chce sama przejąć zakłady produkcyjne, jeśli nadarzy się taka okazja.

Lider w niemieckim handlu detalicznym żywnością

Edeka, jako stowarzyszenie zrzeszające około 3500 niezależnych sprzedawców detalicznych, osiągnęła w ubiegłym roku sprzedaż w wysokości 66,2 miliarda euro, co czyni ją liderem w niemieckim handlu detalicznym żywnością. Zorganizowana kooperacyjnie grupa z siedzibą w Hamburgu twierdzi, że jej udział w rynku wynosi 21,7 proc. (plus 8 proc. dla dyskontu Netto Marken-Discount, który również należy do Edeki). Wielcy konkurenci Rewe (z Penny), Schwarz Group (Lidl i Kaufland) i Aldi są większymi firmami niż Edeka, ale tylko ze względu na swoją zagraniczną działalność - podano.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl