Niemiecka sieć rozpycha się w Polsce. Ta inwestycja ma pomóc w ekspansji

Panattoni realizuje obiekt BTS o powierzchni 87 300 mkw. w Stargardzie, w północno-zachodniej Polsce. Z inwestycji skorzysta TEDi – niemiecka sieć detaliczna obejmująca 2500 sklepów w Europie.

TEDi z nową inwestycją w Polsce

Budowa zakończy się w październiku br. i pozwoli na wsparcie dalszego rozwoju marki w kraju, gdzie w 2021 roku firma podwoiła liczbę placówek. Region Szczecina dziś dysponuje ok. 1 mln m kw. powierzchni przemysłowych.

TEDi rozwija się z Panattoni. Deweloper realizuje obiekt BTS, z którego skorzysta niemiecka sieć dyskontów TEDi. Inwestycja powstaje w Stargardzie i osiągnie aż 87 300 m kw. Przedsiębiorstwo posiada w Europie ponad 2500. W 2021 r. firma podwoiła liczbę swoich placówek w Polsce – do 137 – a w 2022 r. zamierza przekroczyć 200. W realizacji planu strategiczną rolę ma odegrać budowany przez Panattoni obiekt. Lokalizacja w Stargardzie pomoże również w intensywniejszej ekspansji firmy w zachodniej części Polski. W nowym obiekcie magazynowany będzie pełen zakres produktów sprzedawanych w sklepach TEDi: produkty codziennego użytku, artykuły kosmetyczne, drogeryjne i gospodarstwa domowego, karma dla zwierząt oraz akcesoria dekoracyjne, prezentowe i biurowe.

Co znajdzie się w nowym obiekcie TEDi?

„Kolejny przedstawiciel branży handlowej na etapie intensywnego rozwoju polega na Panattoni, a wybór stargardzkiej lokalizacji, niedaleko realizowanego Panattoni Park Stargard, potwierdza ogromny potencjał Pomorza Zachodniego. – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director, Panattoni i dodaje – „Cieszy nas również że obiekt, z którego skorzysta TEDi, posiada rozbudowany segment biurowy. Po raz kolejny potwierdza się, że nieruchomości przemysłowe doskonale sprawdzają się również jako siedziby różnych działów administracyjnych przedsiębiorstw.

Powierzchnia biurowa w realizacji dla TEDi wyniesie 4000 m kw. Deweloper przygotuje ją zgodnie z wytycznymi certyfikacji BREEAM. Zadba m.in. o odpowiednie oświetlenie, w tym zwiększony dostęp światła dziennego, m.in. dzięki oknom panoramicznym. Ponadto pomieszczenia zostaną przebadane przez wykwalifikowanego akustyka. Powstanie również zielony krajobraz biurowy, a pracownicy będą mogli skorzystać z ławek wykonanych z materiałów ekologicznych w strefie relaksu przylegającej do budynku. Deweloper dostarczy również wiaty dla rowerów oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Ponadto cały obiekt zostanie wyposażony w rozwiązania z zakresu energooszczędności – m.in. kompleksowe olicznikowanie, czy pomiar mediów z podziałem na poszczególne instalacje – a także redukcji zużycia wody – m.in. wodooszczędna armatura łazienkowa.

Pomorze Zachodnie przyciąga inwestycje logistyczne

Pomorze Zachodnie z niesłabnącym potencjałem. Region Szczecina, który jeszcze parę lat temu był jednym z wschodzących rynków na logistycznej mapie Polski, dziś dysponuje ok. 1 mln m kw. powierzchni przemysłowych i ogromnym potencjałem lokowania międzynarodowych działalności. Z Zachodniego Pomorza wiele firm – szczególnie e-commerce’owych – obsługuje swoją działalność zarówno w krajach Europy Zachodniej – jak np. w Niemczech, czy Holandii – jak i w Skandynawii. Potencjał regionu rośnie wraz z budowaną powierzchnią klasy A, a tej ponad 300 000 m kw. dostarczyło Panattoni, które obecnie realizuje również Panattoni Park Stargard.

Sąsiad z międzynarodowym potencjałem. Inwestycja dla firmy TEDi znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Panattoni Park Stargard – jednej z największych realizacji dewelopera w regionie. Kompleks budowany w strategicznej lokalizacji, dostarcza najemcom doskonałą platformę do międzynarodowej działalności. Znajduje się zaledwie 34 km od autostrady A6, stanowiącej kontynuację niemieckiej autostrady A11 i tworzącej z nią połączenie Szczecin–Berlin w ciągu międzynarodowego szlaku drogowego E28 do Rosji (Kaliningrad), na Litwę i Białoruś. Pod stolicą województwa zachodniopomorskiego A6 jest też częścią drogi ekspresowej S3, która biegnie wzdłuż zachodniej granicy Polski od portów morskich Szczecin-Świnoujście do granicy z Czechami na południu. Trasa stanowi część międzynarodowego korytarza E65, łączącego Szwecję z Południem Europy. W niewielkiej odległości od Stargardu znajduje się też trasa S10 łącząca zespół portów morskich z aglomeracją warszawską (583 km). Niedaleko planowanego parku znajduje się także lotnisko Szczecin-Goleniów. Od centrum stolicy województwa park dzieli 45 km.