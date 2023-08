W Galerii Bawełnianka w Bełchatowie szykują się kolejne wielkie otwarcia. Już w sierpniu na zakupy zaprosi sklep niemieckiego giganta dyskontowego.

Nowy sklep w Galerii Bawełnianka w Bełchatowie; fot. mat.pras.

Woolworth w Polsce - sklepy

Sieć Woolworth dopiero rozpoczyna swoją działalność w naszym kraju, a sklep w Galerii Bawełnianka będzie czwartym w całej Polsce i pierwszym w naszym województwie.

Woolworth swoją działalność w Galerii Bawełnianka rozpocznie już w piątek, 11 sierpnia. Sieć przygotowała atrakcje - donosi ddbelchatow.pl.

Woolworth. Co to za sklepy?

Woolworth to posiadająca ponad 580 sklepów w Niemczech sieć dyskontów i domów towarowych. To także marka, która ma prawie 150 lat i uchodzi za prekursora współczesnego handlu. W Polsce zaczęła swoją ekspansję z ambitnym planem otwierania od 15 do 20 sklepów rocznie. W maju dyskonty z logo brandu pojawiły się w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl