Sieć dyskontowa Woolworth zapowiada dynamiczny rozwój w Polsce w 2023 roku. Szuka lokalizacji dla swoich sklepów i pracowników. Czy konkurent Pepco zdobędzie zaufanie polskich klientów?

Woolworth rozpoczyna działalność w Polsce i poszukuje pracowników/ fot. Timon Reinhard on Unsplash

Woolworth to dyskont z ofertą non-food. Na polskim rynku będzie konkurować m.in. z takimi sieciami jak Pepco, KiK, Action czy Dealz. Konsumenci polubili takie sklepy zwłaszcza w związku z wysoką inflacją i rosnącymi cenami. Kiedyś, aby kupić obrus czy świąteczne serwetki, talerze, drobne przedmioty do domu, trzeba było wybrać się do większego centrum handlowego lub np. do Ikei. Teraz wystarczy odwiedzić jeden z dyskontów non-foodowych i wybierać można do woli.

Woolworth zaczyna działalność w Polsce

Nowy dyskont dopiero zaczyna działalność, ogłasza więc, że potrzebuje lokalizacji na sklepy i oczywiście pracowników. „Rozwijamy się tak szybko, jak żaden inny dom towarowy w Niemczech. Rozpoczęliśmy działalność w 2010 r. od 158 domów towarowych - obecnie posiadamy ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych. Teraz planujemy wystartować także w Polsce!” – zapowiada właściciel marketów.

W ofercie dostępne będą artykuły gospodarstwa domowego, tekstylia domowe, dekoracje, elektronika, artykuły papiernicze i zabawki, a także odzież.

W jakich miastach wystartuje Woolworth?

Z ofert pracy opublikowanych na stronie dyskontera wynika, że pierwsze w Polsce sklepy pod tym szyldem pojawią się w Warszawie, Katowicach, Zielonej Górze, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Woolworth Polska sp. z o.o. siedzibę ma w Katowicach. Do zarządu polskiej spółki Woolworth należą Petar Burazin i Roman Heini.

Oferty pracy dyskontera dostępne są na oficjalnej stronie internetowej nowej sieci. W ogłoszeniach nie ma informacji o wysokości wynagrodzenia.

