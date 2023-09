Jak informuje niemiecki portal Eurotransport, firma Gilog specjalizująca się w logistyce e-commerce rozszerza swoją działalność o Polskę. Niemiecka spółka zdecydowała się na otwarcie swojego pierwszego polskiego centrum logistycznego we Wrocławiu.

Niemiecki gigant logistyki e-commerce wkracza do Polski; fot. unsplash Hannes Egler

Gilog e-commerce w Polsce

Obiekt o powierzchni 10.000 mkw. zostanie otwarty w październiku, na terenie Segro Industrial Park Wrocław przy Bierutowskiej 81, w północno wschodniej części Wrocławia. Nowe centrum ma na celu obsługę potrzeb logistycznych klienta, firmy Pfenning Logistics.

Centrum logistyczne Gilog we Wrocławiu wykonywać będzie kompleksową obsługę na wzór tej w niemieckim Frechen pod Kolonią. We wrocławskim centrum zostanie zapewniona pełna logistyka magazynowa i obsługa e-commerce. Jak informuje portal Eurotransport, w stolicy Dolnego Śląska Gilog będzie także wykonywał usługi dodane, np. pakowanie czy kompletowanie zamówień. Oferta usług centrum logistycznego we Wrocławiu zostanie uzupełniona o zarządzanie frachtem.

Nowa hala na terenie Segro Industrial Park Wrocław przy ul. Bierutowskiej ma 10 metrów wysokości od dolnej krawędzi wiązarów (UKB), co stwarza korzystne warunki zarówno dla zastosowania wysokiego składowania, jak również pozwoli na magazynowanie towarów na stelażach.

