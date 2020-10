Niemiecki urząd antymonopolowy wszczął dochodzenie ws. Amazona

Niemcy zamykają gastronomię do końca listopada

Niemiecka agencja sprawdzi, czy blokowanie przez Amazona zewnętrznych sprzedawców oferujących za pośrednictwem platformy określone produkty jest zgodne z prawem krajowym. Chodzi przede wszystkim o współpracę koncernu Jeffa Bezosa z firmą Apple, w wyniku której jej produkty mogą być sprzedawane na platformie tylko przez dystrybutorów marki lub samego Amazona. Oba koncerny tłumaczą to chęcią walki z handlem podrobionymi towarami online. Niemiecki urząd dopatruje się tu jednak możliwych działań monopolowych, w tym celowego tłumienia konkurencji.

"W przypadku niektórych marek z handlowania nimi wykluczeni są wszyscy sprzedawcy z wyjątkiem Amazona i producentów sprzętów" - zauważył w dokumencie, do którego dotarli dziennikarze "FAZ", szef niemieckiego urzędu antymonopolowego Andreas Mundt. Dodał też, że ograniczanie działalności zewnętrznych sprzedawców musi być "zgodne z zasadą proporcjonalności i nie może prowadzić do wyeliminowania konkurencyjności".

Amazon poinformował, że współpracuje z niemieckimi urzędnikami. Koncern podkreślił też, że stale inwestuje w rozwiązania mające wyeliminować z platformy handel podrobionymi produktami. Także producent iPhone'ów zapowiedział, że działa zgodnie z prawem i jest gotowy udostępnić służbom wszelkie potrzebne dokumenty w tej sprawie. Federalny Urząd Antymonopolowy jak dotąd nie skomentował sprawy.

Jak informuje FAZ, to kolejne śledztwo ws. Amazona w Niemczech. Jeszcze w sierpniu krajowy urząd ds. konkurencji wszczął dochodzenie odnośnie tego, jak firma wpływa na ustalanie cen przez handlowców na swojej platformie. Z kolei w ubiegłym roku Amazon zawarł porozumienie z niemieckimi władzami w sprawie zmiany warunków świadczenia usług dla sprzedawców zewnętrznych w zamian za polubowne zakończenie prowadzonego przez urzędników siedmiomiesięcznego postępowania ws. koncernu.

Niemcy są po Stanach Zjednoczonych drugim co do wielkości rynkiem dla Amazona. Szacuje się, że 65 proc. dochodów platformy w okresie od marca do maja br. pochodziło tu właśnie ze sprzedaży generowanej przez zewnętrznych handlowców.