Aldi i Lidl osiągają lepsze wyniki niż sektor spożywczy w Wielkiej Brytanii - wynika z danych Kantar.

Aldi w pierwszej piątce detalistów w UK; fot. unsplash.com / Marques Thomas

Aldi i Lidl z znakomitymi wynikami sprzedaży

Jak podaje esmmagzine.com, sieci Aldi i Lidl osiągnęły najlepsze wyniki w Wielkiej Brytanii w okresie 12 tygodni do 11 czerwca, jak pokazują nowe dane Kantar.

Aldi odnotowało wzrost sprzedaży o 24,6% rok do roku, a sprzedaż Lidla wzrosła o 23,2%.

Pozycja niemieckich dyskontów na rynku

Wyniki Aldi umacniają jego pozycję jako czwartej co do wielkości sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii, posiadając 10,2% rynku i wyprzedzając piątego Morrisona (8,8%).

Lidl posiada udział w wysokości 7,7%, co czyni go szóstym co do wielkości sklepem spożywczym w Wielkiej Brytanii pod względem udziału w rynku.

Tesco (27,1%) nadal przoduje na rynku, wyprzedzając Sainsbury's (14,9%) i Asdę (13,7%).

Inflacja cen żywności i Wielkiej Brytanii

Według Kantar inflacja cen artykułów spożywczych wyniosła 16,5% w ciągu czterech tygodni do 11 czerwca, co jest najniższym poziomem od 2022 r.

