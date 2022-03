Niemieckie sieci handlowe bojkotują rosyjskie produkty

Na znak solidarności z Ukrainą kilka sieci supermarketów w Niemczech podjęło decyzję o zakazie importu produktów z Rosji i ich sprzedaży - pisze w środę agencja AFP.

Autor: PAP

Data: 02-03-2022, 17:36

Niemieckie sieci handlowe bojkotują rosyjskie produkty /fot. Aldi

Sieć dyskontów Aldi Nord oferowała do tej pory tylko jeden produkt z Rosji - wódkę w butelce o pojemności 0,7 litra. "Zdecydowaliśmy się wstrzymać sprzedaż tego produktu" - powiedział rzecznik sieci.

Siostrzana firma Aldi Sud również zakazała sprzedaży rosyjskich napojów alkoholowych.

Sieć supermarketów Rewe i jej spółka zależna Penny nie będą już zamawiać żywności produkowanej w Rosji - poinformowała grupa. Dodała, że dotychczasowe zapasy będą nadal wystawiane na sprzedaż lub udostępniane bankom żywności.

Niemiecki handel popiera sankcje

Niemiecki lider branży sieć Edeka stwierdziła, że "popiera wszystkie sankcje zainicjowane przez UE i niemiecki rząd", ale ze względu na strukturę spółdzielczą poszczególne sklepy mogą nadal oferować lokalnie produkty rosyjskie.

Także marka Netto, należąca do duńskiej grupy Salling, poinformowała, że przestała sprzedawać rosyjskie towary w Niemczech i innych krajach europejskich. Dotyczy to około 20 produktów, od wódki po czekoladę, w tym pasty do zębów. Grupa uczestniczy również w akcji humanitarnej poprzez darowizny finansowe i rzeczowe.

Jak pisze AFP, niezależni detaliści w Niemczech zostali także wezwani do "przeglądu swoich indywidualnych zamówień i powstrzymania się od kupowania produktów z Rosji".