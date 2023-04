Biedronkowy tygodnik "Kropka TV" przechodzi zmiany. Tygodnik od 17 lat nierozłącznie związany z największą siecią handlową w Polsce ukazuje się teraz w piątki. Zawartość magazynu została poszerzona przy niezmienionej cenie 2,99 zł.

Biedronkowy tygodnik "Kropka TV" przechodzi zmiany; fot. mat.pras.

Biedronka: zmiany w tygodniku "Kropka TV"

Najistotniejsza zmiana dotyczy pierwszego dnia sprzedaży. Tygodnik dostępny wcześniej od poniedziałku, od 7 kwietnia br. ukazuje się obecnie w każdy piątek, co pozwoli klientom Biedronki na kupno magazynu przy okazji weekendowych zakupów.

Dodatkowo "Kropka TV" zwiększa objętość z 84 do 100 stron oraz liczbę stacji telewizyjnych do 107, uwzględniając również TV lokalne. Tygodnik zyskuje formułę "3 in 1", czyli trzech magazynów w objętości i cenie jednego. Podzielony został na trzy odrębne sekcje: Telewizja, Porady oraz Rozrywka. Co więcej, nowe treści zostały dostosowane do oczekiwań czytelników, którzy w ankiecie zorganizowanej pod koniec ubiegłego roku wskazali, jakich nowości oczekiwaliby w swoim ulubionym tygodniku. Z tego powodu między innymi w sekcji „Rozrywka” została zwiększona liczba krzyżówek, sudoku oraz łamigłówek. Pojawiła się też rubryka: „Obiady za 50 złotych na weekend”, w których czytelnicy znajdą przepisy skomponowane z konkretnych produktów dostępnych w Biedronce.

Zmieniło się logo i szata graficzna, która została dostosowana do najnowszych trendów rynkowych. Twarzą okładki najnowszego wydania „Kropki TV” jest Ewa Drzyzga, dziennikarka, która w wywiadzie tygodnia opowiada o kulisach pracy w telewizji.

Biedronka promuje magazyn "Kropka TV"

Pojawienie się nowej „Kropki TV” wspiera szeroko zakrojona kampania reklamowa na nośnikach Biedronki oraz w social mediach.

Prasa w Biedronkce

Sieć Biedronka oferuje swoim klientom asortyment prasy już od 2017 roku. Aktualnie prasa jest dostępna w ok. 2200 sklepach w całej Polsce i liczba ta sukcesywnie rośnie. Klienci mają do dyspozycji ok. 180 tytułów prasowych. Aż 120 z nich to tytuły czasopism kolorowych, a swoje ulubione pozycje klienci mogą wybierać spośród 74 miesięczników, 30 tygodników i 16 dwutygodników. W bogatej ofercie prasowej Biedronki znajduje się również 28 dzienników ogólnopolskich i regionalnych oraz 26 tytułów lokalnych.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl