Święta Bożego Narodzenia to czasami również problem nietrafionych prezentów. Po rozpakowaniu podarunków, może okazać się, że niektóre z nich nie przypadły nam do gustu. Jest kilka wyjść z tej sytuacji.

Nietrafiony prezent. Jak się zachować? fot. shutterstock

Nietrafiony prezent świąteczny: Jak się zachować?

Co zrobić, jeżeli pod choinką dostaliśmy prezent, który nam się nie podoba? Reguły są proste: zgodnie z zasadami savoir-vivre’u, nie należy dawać po sobie poznać, że podarunek jest nieudany. Zwłaszcza, jeżeli darczyńcą jest osoba nam obca, ktoś z dalszej rodziny, kto nie zna ani nas, ani naszych upodobań. Wówczas należy przyjąć prezent i po prostu podziękować. Nie powinno się robić przykrości osobie, która go kupiła lub zrobiła.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeżeli obdarowuje nas ktoś bliski lub co gorsza co roku problem nietrafionego prezentu się powtarza. W takiej sytuacji warto zdobyć się na bardzo delikatną i dyplomatyczną rozmowę. Przy czym lepiej przeprowadzić ją przed kolejnymi Świętami, żeby nie psuć świątecznej atmosfery.

Kolejny pomysłem na to, aby zminimalizować ryzyko otrzymania nietrafionego prezentu, jest otwarte mówienie o swoich prezentach marzeń lub stworzenie listy takich wymarzonych prezentów.

Co można zrobić z nietrafionym prezentem kupionym przez internet?

Warto pamiętać, że większość nietrafionych prezentów można zwrócić. To rozwiązanie wymaga jednak poproszenia darczyńcy o paragon.

Inne zasady obowiązują w przypadku prezentów zakupionych przez internet, a inne - zakupionych w sklepach stacjonarnych.

Od zakupu online możemy odstąpić – musisz posiadać dowód zakupu. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Zwracać nie można towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze), towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych (np. meble na wymiar, garnitur szyty na miarę, biżuteria z wygrawerowaniem), zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze), zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wizualnych lub oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu usług w zakresie zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Zasady zwrotu to 14 dni na pisemne odstąpienie od umowy, 14 dni na zwrot produktu, 14 dni na zwrot pieniędzy. W ramach dobrej woli niektórzy sprzedawcy oferują dłuższy okres na odstąpienie od umowy.

Sprzedawca powinien zwrócić koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta (o ile zwracamy wszystkie produkty z danego zamówienia).

Koszt przesyłki zwrotnej ponosi konsument (chyba że nie został o tym poinformowany lub sprzedawca umożliwia mu dokonanie bezpłatnego zwrotu).

Jak oddać niechciany prezent do sklepu?

Zwrot prezentu bez powodu niestety zależy od dobrej woli sprzedawcy. W tej sytuacji sklep ma prawo określać własne warunki, np. termin, wymagać dostarczenia paragonu, oryginalnego opakowania lub metek.

Jeżeli chodzi zaś o formę zwrotu – sklep w zamian może zaproponować m.in. zwrot gotówki, wymianę czy bon na zakupy w tej samej sieci.

Reklamacja wadliwego prezentu

W przypadku wadliwego produktu, można złożyć reklamację. Potrzebny jest wtedy dowód zakupu - paragon, ale może to być również potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które były podczas zakupów.

W reklamacji możesz żądać: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub gdy wada jest istotna – zwrotu pieniędzy.

Gdzie sprzedać nietrafiony prezent?

W przypadku otrzymania nietrafionego prezentu najlepszym i najbardziej dyskretnym rozwiązaniem może być jego ponowna sprzedaż przez internet. Jest wiele serwisów, na których można odsprzedać najróżniejsze przedmioty. W przypadku nieużywanych przedmiotów, można zaproponować korzystną dla siebie cenę.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl