Jak tłumaczy Hubert Woźniak, Lidl rozpoczął akcję sprzedaży jabłek i gruszek w skrzyniach prosto z sadu jesienią 2021. Należy zaznaczyć, że akcja dotyczy tylko okresu wrzesień, październik, początek listopada i w kolejnych tygodniach pokazywane są odmiany jabłek i gruszek, zgodnie z ich porą dojrzewania i zbiorów.



- Akcja jest autentyczna, Lidl komunikuje klientom, że jabłka i gruszki są prosto z sadu, bez sortowania, przez co mogą zdarzać się owoce uszkodzone czy liście. Produkty oferowane są w II klasie jakości. Nie ukrywam, że kiedy został nam zaproponowany udział w tych akcjach, w rozmowach z kupcem moje podejście było dość sceptyczne. Miałem w pamięci próby sprzedaży jabłek w ten sposób na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych, w raczkujących wówczas sieciach handlowych. Nie przyjęło się to wtedy i nie widziałem powodu, dlaczego teraz miałoby być inaczej. Nie przekonałem jednak kupca do swoich argumentach i … po kilku miesiącach w rozmowie z nim przyznałem, że to on miał rację, a ja się myliłem - komentuje Hubert Woźniak.