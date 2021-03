Lidl rozda 10 szt. maseczek przy zakupach za min. 99 zł

Sieć Lidl Polska podkreśla, że od początku pandemii wprowadziła wiele zabezpieczeń mających na celu zapewnienie ochrony pracowników oraz klientów, często reagując z dnia na dzień.

Zespół Lidl Polska jest wyposażony w maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji, a stanowiska kasowe nieprzerwanie są odgrodzone szybą ochronną wykonaną z plexi.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

We wszystkich sklepach Lidl są ustawione stacje do dezynfekcji dłoni. Z powodu pandemii sieć w trybie przyspieszonym wprowadziła funkcjonalność Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus, która umożliwia dokonywanie transakcji mobilnych.

Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia

Czy to odpowiedź na akcję banerową? „Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia” – baner o takiej treści zawisł przy ul. Puławskiej przy trasie z Piaseczna do Warszawy. Nie wiadomo czy to zagrywka konkurencji czy zapowiedź wprowadzenia e-zakupów przez sieć. Oficjalnie Lidl odciął się od tego pomysłu.