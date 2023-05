Torby foliowe w ostatnich latach osiągnęły status symbolu negatywnych zmian, jakie zachodzą na naszej planecie. Dlatego coraz większym zainteresowaniem cieszy się idea zero waste, której założeniem jest także zmniejszenie zużycia plastiku.

Papier jest powszechnie uznawany za podstawowy materiał opakowaniowy dla produktów o niskich wymaganiach dotyczących barierowości. Suche produkty spożywcze, takie jak mąka, cukier, ryż czy bułka tarta mogą być bez problemu pakowane w torebki papierowe lub składane kartony.

W ostatnim czasie w sklepach Lidl Polska dostępny jest cukier w foliowym opakowaniu 1 kg. To produkt marki własnej "Kuchnia Lidla.pl". Dodatkowo są sklepy gdzie jest to jedyny rodzaj cukru w ofercie i konsumenci nie mają alternatywnego wyboru.

Zapytaliśmy biuro prasowe sieci o komentarz ws. tego produktu - skąd wynikała decyzja o takim opakowaniu i z jakiego kraju pochodzi cukier, zważywszy na to, że czołowi producenci cukru w Polsce używają opakowań z papieru.

"Celem Lidl Polska jest oferowanie wysokiej jakości produktów w niskiej, atrakcyjnej cenie, wytworzonych w sposób zrównoważony. Zależy nam na tym, aby rozwijać produkty marek dostępnych tylko w Lidl Polska – promowanie marek własnych to jeden z celów naszej strategii" - powiedziała serwisowi portalspozywczy.pl, Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.