Po wielu testach 500 sklepów Biedronki rozpoczyna sprzedaż paczek z przecenionymi produktami o krótkich terminach przydatności. Znajdą się w nich warzywa, owoce, pieczywo, a także wędliny, mięsa, ryby i gotowe dania.

Nietypowe paczki do kupienia w 500 sklepach Biedronki; fot. shutterstock

Biedronka: paczki z produktami o krótkich terminach przydatności

Biedronka rozszerza właśnie współpracę z aplikacją Too Good To Go, by zmniejszyć skalę marnowania jedzenia. Testy trwały długo, ale teraz w całym kraju także w tej sieci można kupić paczki z produktami o krótkich terminach przydatności. W innym wypadku często musiałyby trafić do śmieci.

Biedronka Too Good To Go: Jaka cena?

W przypadku wystąpienia nadwyżek w sklepach sieci Biedronka użytkownicy aplikacji Too Good To Go będą mogli kupić paczki niespodzianki za 1/3 ceny wyjściowej. W paczkach znajdą się produkty jak warzywa, owoce, pieczywo, a także paczkowane: wędliny, mięsa, ryby, gotowe dania.

Marnowanie żywności w Polsce

W Polsce rocznie marnuje się blisko 5 milionów ton żywności. Ma to olbrzymi wpływ na środowisko naturalne, ale także generuje straty. Too Good To Go rozszerza współpracę z największą siecią detaliczną Biedronka, aby zasięgiem objąć całą Polskę.

Aktualnie Too Good To Go oferuje swoje rozwiązanie we wszystkich polskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w 80% miast miedzy 50 - 100 tys. mieszkańców, a także w wielu ośrodkach poniżej 50 tys. mieszkańców. Dzięki poszerzeniu współpracy z Biedronką, aplikacja Too Good To Go znacząco zwiększy swój zasięg, który łącznie obejmie 500 sklepów sieci.

Ograniczenie zjawiska marnowania żywności jest jednym z kluczowych zobowiązań w ramach społecznej odpowiedzialności sieci Biedronka. Żywność z bliskim terminem przydatności do spożycia przekazywana jest organizacjom pożytku publicznego. Współpracujemy z ponad 140 OPP na terenie całej Polski. Prowadzimy kompleksowe działania, począwszy od akcji edukacyjnych, przez współpracę z organizacjami pomocowymi, a także budujemy partnerstwa z takimi inicjatywami jak Too Good To Go – mówi Agnieszka Koc, dyrektor ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Obie firmy pilotażowo współpracowały ze sobą od czerwca 2021 r. Początkowo testy obejmowały wybrane sklepy Biedronka m.in. w Warszawie, Tarnowie, Elblągu.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl