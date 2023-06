Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, poinformował o potencjalnie niezgodnym z prawem działaniu, polegającym na wysyłkowej sprzedaży leku na receptę.

Czy można kupić konopie z wysyłką?

- Dostałem informację, że jest taka praktyka. Nie uwierzyłem. Zadzwoniłem do wskazanej apteki Super-Pharm i zapytałem, czy mogę kupić konopie z wysyłką. Pracownik apteki powiedział, że jest to jak najbardziej możliwe i odesłał mnie do strony www firmy Cannateka. Dalej też poszło szybko. Napisałem mail z pytaniem o możliwość wysyłki. Kolejnego dnia dostałem odpowiedź: „Recepta jest do zrealizowania w Super-Pharm we Wrocławiu i na Puławskiej w Warszawie, natomiast jest możliwość dostarczenia jej na wskazany adres lub do paczkomatu. W takim przypadku proszę o uzupełnienie formularza” – opowiada Marcin Wiśniewski, prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Sprawa trafiła do inspekcji farmaceutycznej

Przedstawiciele obu firm zaprzeczają, że biorą udział w procederze. Super-Pharm nie oferuje tego typu usług - oświadcza spółka.

Cannateka nie uczestniczy w tym procesie i nie jest zaangażowana ani w sprzedaż ani w dostawę produktów. Świadczę pomoc pacjentom jako osoba indywidualna i nie pobieram za to wynagrodzenia - mówi Małgorzata Biernacka z firmy.

Sprawa trafiła do inspekcji farmaceutycznej, a ta poinformowała, że sprawa została przekazana do odpowiednich organów ścigania do weryfikacji.

