Nikt nie wziął udziału w promocji Biedronki. Jej warunki bada UOKiK

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 07-07-2022, 08:01

Z końcem czerwca końca dobiegła także promocyjna akcja sieci Biedronka – „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”. Jej warunki były jednak na tyle niekorzystne, że żaden z klientów z niej nie skorzystał. Zainteresował się nią za to UOKiK, który prowadzi właśnie w jej sprawie postępowanie, bo okazało się, że obietnice sieci nie pokrywają się z rzeczywistymi warunkami promocji.

Tarcza Bieronki Antyinflacyjna zainteresowała UOKiK, bo obietnice sieci były dalekie od rzeczywistych działań/ fot. mat. prasowe

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK pod koniec kwietnia zapowiedział, że przyjrzy się „Tarczy Antyinflacyjnej Biedronki”. Chodzi o warunki, na jakich można było z tej promocji skorzystać i czy sieć nie wprowadziła konsumentów w błąd swoimi komunikatami.

Zapowiedzi Biedronki różniły się od regulaminu

„Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt w niższej cenie regularnej w innym sklepie, zwrócimy wam różnicę” – deklarowała Biedronka. Jak się jednak okazało, regulamin akcji różnił się znacząco od tych zapowiedzi.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w promocji i domagać się zwrotu różnicy w cenie mogły się czuć zawiedzione. Okazało się, że nie wystarczy takie produkty znaleźć, ale trzeba je było kupić – zarówno w Biedronce, jak i tańszym sklepie. Zakupy musiały być dokonane w ciągu tego samego tygodnia, a klient musiał posiadać czytelny i nieuszkodzony paragon lub fakturę.

Uzbrojony w te dowody zakupu i dowód niższych cen u konkurencji klient musiał następnie przesłać elektroniczne zgłoszenie do Biedronki. Jeśli sieć by je zaakceptowała, w ciągu 7 dni należało przesłać listownie dowody zakupu tych samych produktów w różnych cenach. To oczywiście oznacza konieczność poświęcenia czasu a także kolejne (oprócz zakupu tych samych produktów w dwóch sklepach) wydatki.

Nieopłacalne warunki akcji promocyjnej

Na końcu klient mógł liczyć nie na zwrot różnicy w cenie między produktami, a na otrzymanie rabatu w postaci e-kodu na kolejne zakupy w Biedronce.

Podsumowując: aby zyskać np. 30 gr rabatu na kolejne zakupy, najpierw należało kupić droższy produkt w innej sieci, taki sam – tańszy – w Biedronce i m.in. pokryć koszty przesyłki listowej z dowodami zakupu. Łatwo policzyć, że promocja nie była dla klientów opłacalna. Dlatego nikt nie wziął w niej udziału.

Biedronka: nikt się nie zgłosił, bo nie znalazł tańszych towarów

O podsumowanie „Tarczy Biedronki Antyinflacyjnej” poprosiłam sieć, która obiecała zrobić to po jej zakończeniu.

Niemal 340 mln – to liczba transakcji dokonanych przy kasach przez klientów sieci Biedronka od 12 kwietnia do 30 czerwca, czyli w okresie trwania akcji Tarcza Antyinflacyjna Biedronki. Warto podkreślić, że przy tak dużej liczbie transakcji żaden klient sieci w tym czasie nie znalazł w konkurencyjnym sklepie ani jednego produktu, który byłby w niższej cenie. Do Biedronki nie wpłynęło bowiem ani jedno zgłoszenie o zwrot różnicy w cenie – zgodnie z regulaminem akcji. Potwierdza to sukces założeń Tarczy Antyinflacyjnej Biedronki, której nadrzędnym celem było zapewnienie klientom najniższych cen na rynku, nawet pomimo zwiększającej się presji inflacyjnej – tłumaczy Michał Gontarz, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

UOKiK czeka na wyjaśnienia Biedronki

Akcją promocyjną zainteresował się natomiast UOKiK, który poinformował mnie, że postępowanie wyjaśniające w tej sprawie jest w toku. „Analizujemy materiały pozyskane w jego trakcie, czekamy jeszcze na część wyjaśnień od Jeronimo Martins Polska” – przekazał urząd.

Sieć Biedronka o postępowaniu prowadzonym przez UOKiK nie chciała rozmawiać i komentować tej decyzji.