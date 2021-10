Nine’s Roberta Lewandowskiego. Jacek Trybuchowski o koncepcie

Nine's – restauracja Roberta Lewandowskiego została otwarta na początku października 2021. Odwiedziliśmy lokal z naszą kamerą. Jacek Trybuchowski, wspólnik piłkarza, opowiedział nam o koncepcie oraz strategii rozwoju Nine’s.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 15-10-2021, 08:07

Jacek Trybuchowski, wspólnik Roberta Lewandowskiego, opowiedział nam o koncepcie oraz strategii rozwoju Nine’s. / fot. PTWP

Nine’s: Jacek Trybuchowski opowiada o koncepcie

– Ponad 3 lata temu, z Jurkiem Krzanowskim, moim wspólnikiem, mieliśmy takie marzenie, żeby zbudować w Polsce sieć prawdziwych sports pubów, gdzie będziemy przede wszystkim sprzedawać emocje naszym gościom. Pomyśleliśmy, że najlepszym ambasadorem takiego brandu może być Robert Lewandowski – powiedział Jacek Trybuchowki, współwłaściciel Roberta Lewandowskiego.

Jak przyznał w rozmowie z nami wspólnik piłkarza, przez zawirowania na rynku gastronomicznym spowodowane pandemią, były obawy związane z otwarciem tak dużej restauracji.

– Obawy były i są. Natomiast projekt rozpoczęliśmy ponad trzy lata temu. Wiemy, jaka jest sytuacja na rynku gastronomicznym. Nie jest łatwo, ale chcemy normalnie funkcjonować i budować restaurację. Rozwijać się. Miejmy nadzieję, że kolejny lockdown nie grozi nam i że szczepionki pomogą. Musimy działać – wyjaśnił Trybuchowski.

– To jest bardzo duży lokal. 4 poziomy. Ponad 1300 m2. Obecnie zatrudniamy ok. 70 osób, ale nadal rekrutujemy, bo chcemy zapewnić jak najlepszy serwis – dodał.

Nine’s: Jacek Trybuchowski oprowadza nas po restauracji Roberta Lewandowskiego

Duży lokal wymaga zatrudnienia sporej ilości osób. Jak stwierdził Jacek Trybuchowski, nie było łatwo skompletować załogi do pracy w Nine’s.

– W początkowej fazie było bardzo trudno rekrutować osoby do pracy i nadal. Dobre osoby, które mają stabilną pracę, nie chcą zmieniać swojego środowiska pracy – ocenił wspólnik Roberta Lewandowskiego.

Jacek Trybuchowski powiedział w rozmowie z nami, że wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi, rozważają otwarcie kolejnych lokali pod szyldem Nine’s.

– Obecnie koncentrujemy się na otwarciu tej restauracji. Jak to wszystko wyjdzie, poukładamy całą stronę operacyjną, bo to jest bardzo kompleksowa restauracja, to wtedy będziemy zastanawiać się nad dalszym rozwojem. Chcemy otworzyć kilka lokali w Polsce. Na pewno nie będą to tak duże lokale jak ten w Warszawie, a o dużo mniejszej powierzchni ok. 350-400 m2 – stwierdził Trybuchowski.

