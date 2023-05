Niższa rekomendacja dla Dino. Jakie są obawy analityków?

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 27 kwietnia podnieśli wycenę akcji Dino Polska w horyzoncie 12-miesięcznym do 380,7 zł z 356,9 zł, obniżając jednocześnie rekomendację do "sprzedaj" z "trzymaj". Raport wydano przy kursie 428,2 zł.

Analitycy DM BOŚ podnieśli wycenę akcji Dino Polska. / fot. materiały prasowe

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Chociaż Dino to najszybciej rozwijająca się w Polsce detaliczna sieć supermarketów formatu proximity zarówno pod względem liczby otwieranych sklepów, jak i dynamiki wzrostu przychodów, to zaplanowane ostatnio obniżenie tempa uruchamiania nowych sklepów w połączeniu z wymagającą ubiegłoroczną bazą w ujęciu like-for-like może się odbić niekorzystnie na dynamice tegorocznej sprzedaży rdr" - napisano w raporcie.



"Ponadto, wzrost kosztów produkcji pod wpływem inflacji skutkuje presją cenową ze strony dostawców, a to w połączeniu z silną konkurencją dyskontów prowadzi do rozwodnienia marży zysku brutto na sprzedaży" - dodano.