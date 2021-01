Normalność w turystyce możliwa dopiero w 2022 r.

Najnowsze dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzają, jak bardzo ubiegły rok był dramatyczny dla polskich biur podróży. Od stycznia do czerwca 2020 r. przewoźnicy czarterowi obsłużyli zaledwie ok. 460 tys. pasażerów w obie strony, czyli niemal cztery razy mniej niż przed rokiem - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna"