Wyższe koszty produkcji, ceny surowców oraz energii, paliw odbijają się na cenach produktów, ale jako dystrybutor staramy się cały czas negocjować z naszymi dostawcami poziomy podwyżek oraz przynajmniej część z nich brać na siebie - powiedział Sebastian Bilnik, Manager ds. Rynku Detalicznego w Polsce w North Coast.

Produkty premium w obliczu inflacji

Rośnie sprzedaż w handlu detalicznym, ale to przede wszystkim efekty inflacji. Badania wykazują, że Polacy nie kupują więcej, ale skłaniają się ku tańszym produktom. Jak sobie z tym radzi dystrybutor produktów premium? Jak wygląda wasza sprzedaż w ostatnich miesiącach?

Istotnie cały czas obserwujemy wzrost sprzedaży w handlu detalicznym, liczony w cenach stałych. Według GUS wzrost ten wyniósł prawie 8% rdr w kategorii żywność i napoje. Natomiast niestety dynamika wzrostu sprzedaży nie jest już tak wysoka jak oczekiwania, co jest sygnałem, o niezbyt dobrych nastrojach zakupowych konsumentów i znajduje odbicie w ich decyzjach przy półkach sklepowych.

Część klientów na pewno skłoni się ku tańszym produktom, ale cały czas jest grupa klientów, którzy nie rezygnują ze swoich ulubionych pozycji na listach zakupów i nie są chętni do zmian w tym zakresie. Liczymy również na to, że gro klientów w ciężkich czasach będzie chciało spróbować produktów z wyższej półki i zdecyduje się na zakup jednego 1,5 tysiąca tych będących w naszej ofercie.

Co nas czeka w najbliższym czasie? Wyższe koszty, wyższe ceny, niższe marże?

Myślę, że nieunikniony jest dalszy wzrost cen, który może utrzymać podobną dynamikę jak w bieżącym roku. Natomiast mam nadzieję, że zacznie hamować po pierwszym kwartale przyszłego roku. To trudny czas dla wielu gospodarstw domowych i do prowadzenia biznesu i budżetów domowych, ale też tych firmowych.

Wyższe koszty produkcji, ceny surowców oraz energii, paliw odbijają się na cenach produktów, ale jako dystrybutor staramy się cały czas negocjować z naszymi dostawcami poziomy podwyżek oraz przynajmniej część z nich brać na siebie, kosztem naszej marży, aby wziąć współodpowiedzialność za cenę produktu na półce, aby klienci nie musieli rezygnować z ich zakupu. Powoduje to w wielu przypadkach, że ceny naszych produktów nie rosną tak szybko, jak wskazuje na to inflacja.

Kuchnia włoska najczęstszym wyborem Polaków spośród kuchni zagranicznych

Jak w tak trudnych warunkach rynkowych wyróżnić się wśród konkurencji? Co North Coast robi w tym kierunku?

North Coast istnieje na rynku polskim od 30 lat. Mamy ugruntowaną pozycję rzetelnego partnera handlowego, a w naszym portfolio znajdują się produkty najlepszej jakości, rozpoznawalne na całym świecie. Warto zaznaczyć, że 30 lat temu pierwszy w naszej ofercie był tuńczyk Rio Mare, a następnie dość szybko firma podpisała umowy z dużymi graczami rynkowymi takimi jak Olitalia, Parmalat, Galbani, Pringles, Agnesi, Isostar, Cirio czy Illy.

Z przeprowadzonych niezależnych badań wynika, że aż 48% badanych wskazuje, iż najbardziej ceni sobie właśnie kuchnię włoską. Polacy kochają ją przede wszystkim za smak (tak uważa 70%), za to, że jest szybka w przygotowaniu (55% respondentów), łatwa do przyrządzenia (41%), a także lekkostrawna i zdrowa. Tradycyjne dania bazują na dosłownie kilku, ale koniecznie świeżych produktach.

Zdajemy sobie sprawę jak ograniczone jest miejsce na półkach sklepowych, gdzie każdy centymetr jest na wagę złota. Dlatego też w 2020 roku rozpoczęliśmy program standów ekspozycyjnych, Italia na talerzu i Italia w kieliszku, dający sklepom z nami współpracującym możliwość dodatkowego ciekawego wyeksponowania produktów, a konsumentom możliwość znalezienia wszystkiego czego potrzebują w jednym miejscu. Dzięki ekspozytorom właściciel sklepu ma możliwość stworzenia włoskiej strefy w sklepie, a jak wszyscy wiemy odpowiednia eskpozycja produktów jest gwarancją wzrostu sprzedaży

Dodatkowo, na standach Italia na Talerzu i Italia w Kieliszku znajdują się ulotki z przepisami oraz kody QR odsyłające do naszej strony, gdzie klienci mogą znaleźć jeszcze więcej ciekawych pomysłów na pyszne dania z naszymi produktami. Tam też można będzie znaleźć nowości, które pojawiają się w naszej ofercie.

Standy w sklepie przekładają się na wyższe zyski sklepu

W ilu punktach sprzedaży są dostępne te nowe rozwiązania?

Na ten moment nasze standy można znaleźć w 350 lokalizacjach różnych sieci detalicznych takich jak Lewiatan, Spar, Delikatesy Centrum czy sklepy Społem. Nasi przedstawiciele handlowi dbają o odpowiednie zatowarowanie standu oraz optymalne wyeksponowanie produktów i dobór asortymentu w porozumieniu z kierownikami sklepów.

Jak wzrastają obroty detalistów przy wykorzystaniu tych projektów marketingowych?

Na podstawie wyników sprzedaży z tak wielu lokalizacji obserwujemy, że wzrost sprzedaży do placówek, w których znajdują się nasze standy jest na poziomie 30% liczony rok do roku. Co ciekawe rośnie również sprzedaż produktów z naszej oferty, które nie znajdują się na standach i tutaj mówimy o wzroście total 18 %. Widzimy cały czas niesłabnące zainteresowanie tą koncepcją ekspozycji.

Nowości w portfolio i dalsze plany biznesowe North Coast

Wspominał Pan o nowościach. Co North Coast wprowadził do oferty i co planują Państwo w najbliższym czasie?

Na bazie sukcesu standów ekspozycyjnych Italia na talerzu i Italia w kieliszku w najbliższych tygodniach zaprezentujemy naszym klientom nową ofertę, którą będzie Italian Bar. Italian Bar to kompleksowy projekt stworzony przez zespół profesjonalistów w zakresie włoskich trunków. Nasza oferta to gotowe rozwiązanie dla punktów detalicznych oraz specjalistycznych sklepów alkoholowych.

Celem Italian Baru jest dbałość o to, by klienci naszych partnerów odnaleźli na półkach szeroką ofertę włoskich alkoholi, począwszy od popularnego aperitivo, poprzez digestivo, wermuty, giny oraz soft drinki, kończąc na bombardino.

Jest to koncept, który z dużym sukcesem przyjął się w kanale Horeca. Czerpiąc z doświadczeń moich kolegów z tego działu postanowiliśmy przenieść program wyeksponowania typowych alkoholi włoskich wraz z przepisami na przygotowanie drinków, których popularność nieustannie rośnie.

North Coast w tym roku obchodzi swój jubileusz. W tym czasie firma z małej hurtowni stała się ogromną firma z obrotami 260 mln zł. Jakie firma ma plany na najbliższe lata?

Tak jak Pan zauważył w zeszłym roku nasze obroty wyniosły 260 mln złotych i apetyty mamy jeszcze większe. Mam nadzieję, że uda nam się powiększać obroty wspólnie z naszymi klientami przez kolejne lata.

Jesteśmy częścią Grupy Lactalis, jednej z największych na świecie grup spożywczych, wiodącej prym we wszystkich segmentach rynku mleczarskiego.

Obecnie największą popularnością cieszą się produkty nabiałowe, świeże i ultraświeże, czyli te z krótkim terminem ważności. Naszą największą kategorią w ofercie jest nabiał, czyli włoskie sery, które stanowią ok. 40% obrotów North Coast. Będziemy dalej rozwijać tę kategorię nie zapominając i nowych produktach z kategorii suche i alkohole.

W naszej ofercie pojawiają się nowi partnerzy z Grecji, Hiszpanii czy Francji. I tym kierunku nadal będziemy się rozwijać.

Dziękuję za rozmowę.

