Aż na 38,5 mld zł była wyceniana spółka Dino Polska na giełdzie w poniedziałek, by we wtorek oddać trochę z historycznego wyniku. Tak blisko portugalskiego właściciela sieci Biedronka jeszcze nie była. Jest już blisko pierwszej "50" światowych detalistów.

Notowania Dino Polska osiągnęły historyczne maksimum

W poniedziałek notowania Dino Polska na warszawskiej giełdzie osiągnęły swoje historyczne maksimum. Przez moment za akcję dynamicznej krajowej sieci detalicznej płacono 393,10 zł, czyli o 4,7 proc. więcej niż na koniec ub.r. i o 28,8 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej. We wtorek część inwestorów postanowiła zrealizować zyski i akcje spadają o około 2 proc., tak czy inaczej poważnie zbliżyły się do poziomu, który niewiele polskich spółek w historii osiągnęło, czyli kapitalizacji 40 mld zł.

Ile brakuje Dino do Biedronki?

Wartość rynkowa Dino jeszcze nigdy nie była tak blisko Jeronimo Martins, portugalskiego właściciela Biedronki. Na zamknięcie sesji w poniedziałek pojedyncza akcja JM była notowana na giełdzie w Lizbonie po 20,04 euro, co daje 12,6 mld euro kapitalizacji. W przeliczeniu na kurs średni NBP dostajemy 59,4 mld zł. Oznacza to, że Dino brakuje do swojego głównego konkurenta jeszcze 20,9 mld zł. Dino musiałby urosnąć o jeszcze 54 proc., żeby nadrobić dystans.

