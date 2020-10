NoVa Park podsumowuje III kw. 2020. Frekwencja bliska osiągnięcia poziomu z roku poprzedniego

Trzeci kwartał 2020 roku w NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim był czasem nowych otwarć, intensywnych działań wspierających najemców oraz systematycznego dbania o bezpieczeństwo zakupów w Centrum. Z miesiąca na miesiąc klienci coraz chętniej wracali i dokonywali zakupów w NoVa Park, co potwierdzają rosnące liczby odnoszące się do frekwencji i obrotów. W trzecim kwartale były już zauważalne wzrosty obrotów w wybranych kategoriach najemców w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku, a frekwencja jest już bliska osiągnięcia poziomu z roku poprzedniego.