Handel

Nova Poszta Polska - ukraiński operator rozpycha się na polskim rynku

Autor: PAP

Data: 20-03-2023, 21:36

"Nova Poszta Polska" do końca marca otworzy w Polsce 10 nowych placówek, zwiększając łączną ich liczbę do 30, a do połowy lata w Polsce będzie ich ponad 50 - poinformował portal zn.ua, powołując się na wypowiedź prezesa "Nova Poszta Polska" Dmytro Werguna.

"Nova Poszta Polska" do końca marca otworzy w Polsce 10 nowych placówek; fot. unsplash.com