Od początku października zakupy w supermarkecie online delio można zrobić również za pomocą dedykowanej aplikacji. Została ona dopasowana do kluczowych potrzeb i zachowań użytkowników aktywnie korzystających ze środowiska mobilnego. Lite e-Commerce zapowiedział, że w przyszłości doda do niej kolejne udogodnienia.

Urządzenia mobilne wyparły stacjonarne

Smartfony i inne urządzenia mobilne już dawno pozostawiły w tyle laptopy i komputery stacjonarne. Według najnowszego raportu „Digital 2022” ponad dwie trzecie (67,1 proc.) światowej populacji korzysta z nich na co dzień, a zatem jest to ponad 5 mld ludzi. Szacuje się, że w Polsce rynek mobile stanowi ponad 26 mln użytkowników. Przy czym z roku na rok liczba ta rośnie.

Przeciętny użytkownik urządzeń mobilnych korzysta z nich każdego dnia aż 4h i 48 min. Aż 92,5 proc. wspomnianego czasu poświęca na korzystanie z aplikacji mobilnych. Królują te związane z komunikacją i mediami społecznościowymi, ale coraz więcej z nas korzysta ze swoich urządzeń do zakupów w internecie. Handel mobilny staje się bowiem preferowanym kanałem zakupów nie tylko na świecie, ale też w Polsce. Według sierpniowego badania ARC Rynek i Opinia przy współpracy z Mokka, już co drugi Polak (51 proc.) do zakupów używa urządzeń mobilnych, a aż 40 proc. korzysta w tym celu z aplikacji w telefonie.

Aplikacje mobilne towarzyszą nam już na każdym kroku. Używamy ich w wielu aspektach naszego życia, począwszy od komunikacji z bliskimi, a kończąc na załatwianiu formalnych spraw. W związku z tym kwestią czasu było, kiedy delio doczeka się dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne – mówi Aleksander Popek, CTO w Lite e-Commerce.

Zakupy w delio przez aplikację

Aplikacja została zaprojektowana według najnowszych trendów, dzięki czemu jest łatwa w obsłudze, a wyszukiwanie produktów jest proste dzięki zoptymalizowanemu silnikowi wyszukiwania. Pozwala ona również dokończyć proces zamówienia rozpoczęty na stronie internetowej, jak i na odwrót. Za zakupy zapłacimy, tak jak w przeglądarkowej wersji delio, kartą lub BLIKiem.

Wiemy, że w dzisiejszym świecie mamy coraz mniej czasu. Dlatego dążymy do tego, żeby proces związany ze złożeniem zamówienia był dla naszych klientów intuicyjny i łatwy. Idea przyświecająca nam przy tworzeniu aplikacji była bardzo prosta. Chcieliśmy zaproponować takie rozwiązanie, z którego sami byśmy chcieli korzystać. I to się udało – mówi Feym Fliegner, CPMO w Lite e-Commerce.

Aplikacja delio - skąd ją pobrać?

Aplikacja delio jest dostępna dla wszystkich klientów. Wystarczy pobrać ją z App Store lub Google Play. Jej inauguracja była poprzedzona zamkniętymi testami w formule "friends and family", co pozwoliło na zoptymalizowanie procesów operacyjnych związanych z wdrożeniem na rynek. Twórcy, chcąc jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów, zapowiadają, że wraz z kolejnymi aktualizacjami, aplikacja będzie wzbogacana o nowe funkcje, które mają zwiększać wygodę zakupów w aplikacji delio. Będzie to m.in. możliwość dodania produktów do ulubionych, powtórzenie archiwalnego zamówienia czy filtrowanie po dostępnych tagach.

Zespół pracujący nad aplikacją łączył wiedzę z wielu obszarów, takich jak data science czy nowoczesny design. Teraz czas spojrzeć na nią oczami klientów. Wierzymy, że spodoba im się nasza propozycja – dodaje Fliegner.

Ceny niektórych produktów w delio zamrożone do końca października

Supermarket online delio uruchomił własną akcję, która ma przeciwdziałać skutkom inflacji. Do końca października br. ceny 500 towarów nie zostaną podniesione. W ramach kampanii zaprojektowano również landing page, który prezentuje całą promocyjną ofertę delio.

delio opiera się na prostych założeniach: chce odpowiadać na potrzeby klientów, którzy doceniają wysoką jakość, szukają szerokiego asortymentu, a jednocześnie w natłoku obowiązków chcą zaoszczędzić czas na to, co dla nich ważne. Twórcy rozwiązania porównują delio do codziennego asystenta, który nie tylko dostarczy klientom to, czego potrzebują, ale również sprawi, że zakupy staną się łatwiejsze. Zagwarantować ma to między innymi najszybsza dostawa produktów w tym segmencie rynku, co w połączeniu z dużym wyborem artykułów sprawia, że użytkownicy nie muszą planować zakupów na kilka dni do przodu.

delio: Kod rabatowy na zakupy

Na nowych, jaki i starych użytkowników delio czeka specjalny kod „DELIO” (należy pamiętać o wielkich literach), dzięki któremu mogą zaoszczędzić aż do 450 zł. Do aktywacji promocji wystarczy, że wartość zamówionych produktów przekroczy 100 zł. Po wpisaniu kodu automatycznie otrzymamy 30 zł rabatu. Na użytkowników czeka aż 15 takich zniżek, a akcja trwa do 30 listopada br. Regulamin promocji jest dostępny na delio.com.pl

Zakupy w delio: kiedy dostarczane są produkty?

Zamówień można dokonywać na stronie: www.delio.com.pl. Produkty dostarczane są codziennie od 7:00 do 23:00, również w niedziele i święta. Co więcej, w trakcie zakupów możemy wybrać optymalny termin dostawy, nawet w ciągu godziny od złożenia zamówienia.

