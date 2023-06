Temu to nowa chińska aplikacja zakupowa. W reklamę platformy inwestowane są ogromne pieniądze. Czy robienie zakupów na Temu jest bezpieczne?

Temu to nowa chińska aplikacja, która podbija świat. fot. shutterstock

Temu - nowa chińska aplikacja podbija rynek

Temu to nowa chińska aplikacja zakupowa. W reklamę platformy inwestowane są ogromne pieniądze. Właściciele Temu wykupili nawet reklamę podczas amerykańskiego Super Bowl.

Temu stawia na duże rabaty - nawet do 99 procent, niskie koszty wysyłki i darmowe produkty dla użytkowników, którzy polecają aplikację znajomym.

Rynek USA jest kluczowy dla Temu. Duże nakłady na promocję opłaciły się. Jak podaje Forbes, platforma wyprzedziła już w tym kraju m.in. Apple, Amazona i Shein.

Czy robienie zakupów na Temu jest bezpieczne?

Jak czytamy na next.gazeta.pl, Temu to spółka zależna od PDD Holdings, która ma spółki zależne zarejestrowane głównie w Chinach, a to oznacza, że może podlegać właśnie chińskim regulacjom prawnym. To może budzić obawy w sprawie prywatności jej użytkowników oraz cyberbezpieczeństwa.

Jak donosi CNN, chiński gigant handlu elektronicznego, do którego należy Temu, zdołał ominąć zabezpieczenia systemu Android, co umożliwia monitorowanie aktywności w innych aplikacjach. Dotyczy to np. sprawdzania powiadomień lub czytania prywatnych wiadomości.

