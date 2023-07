Michał Masztakowski, Leasing Team Manager, Cushman & Wakefield zwraca uwagę, że sieci handlowe, zarówno operatorzy spożywczy, marki dyskontowe, value retailers i drogerie celują w coraz mniejsze miejscowości, nawet te na poziomie 10-15 tys. mieszkańców.

Czym jest ta idea? To przede wszystkim lepsza jakość życia i wszystko co potrzebne mieszkańcowi miasta w pobliżu jego domu, a dokładniej osiągalne w ciągu 15 minut pieszo lub na rowerze.

Krzysztof Wyrzykowski, Senior Associate w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers podkreśla, że duże miasta w Polsce są już bardzo nasycone powierzchnią handlową i panuje w nich intensywna konkurencja między sieciami spożywczymi. Dlatego też wiele sieci eksploruje alternatywne strategie, aby utrzymać swoją przewagę na rynku, w tym m.in. ekspansję na mniejsze i mniej rozwinięte rynki.

- Od kilku kwartałów obserwujemy rosnącą rolę małych miast. To w nich powstaje większość nowej podaży handlowej, przede wszystkim w formacie parków handlowych. Deweloperzy decydują się na realizację inwestycji nawet w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Łączne zasoby obiektów o powierzchni co najmniej 5 000 m2 w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców przekroczyły już 3,2 miliona m2, a średnie nasycenie dla miast, w których takie projekty funkcjonują, przekroczyło już 580 m2 na 1 000 mieszkańców - tłumaczy Wyrzykowski.

Jego zdaniem, mniejsze nasycenie powierzchnią handlową oznacza, że ​​istnieje większe zapotrzebowanie na nowe sklepy i usługi spożywcze. To stwarza korzystne warunki dla sieci spożywczych, które chcą zwiększyć swoją obecność i zyskać nowych klientów.

- Sieci mogą łatwiej dotrzeć do swojej grupy docelowej i zbudować lojalność klientów. Ponadto, mniejsze miasta często oferują niższe koszty najmu i operacyjne, co przekłada się na korzystne warunki ekonomiczne dla firm. Strategia ekspansji na rynki mniejszych miast daje również możliwość różnicowania oferty i dostosowywania się do lokalnych preferencji i potrzeb konsumentów. Może to oznaczać wprowadzenie specjalnych produktów lub usług, które są bardziej dopasowane do lokalnego rynku i kultury - mówi Krzysztof Wyrzykowski.