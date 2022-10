W Galerii Północnej otworzy się lada dzień rosyjskojęzyczna księgarnia Mnogo Knig [Dużo książek]. Problem w tym, że w asortymencie można znaleźć propagandowe książki zakazane na terenie UE czy np. modele rosyjskich czołgów i myśliwców do składania.

Model "sowieckiego czołgu" do własnoręcznego złożenia/ fot. mnogoknig.pl

Nie znajdziecie tu na przykład książek ukraińskiego poety narodowego Tarasa Szewczenki. Nie kupicie też najnowszej książki Serhija Żadana. Możecie natomiast dostać książkę Siergieja Szojgu. Tak, tego Siergieja Szojgu, urzędującego Ministra Obrony Rosji. Człowieka, który personalnie odpowiada za ataki rakietowe na ukraińskie szpitale, domy mieszkalne, obiekty infrastruktury cywilnej. Jest także oferta dla najmłodszych: mogą nabyć modele nowoczesnego rosyjskiego czołgu t-90, czy myśliwca su-35. Te konkretne czołgi i samoloty są w aktywnej służbie na obecnej wojnie, dzieciaki będą miały więc dodatkową frajdę. Pełen realizm – opisuje sytuację Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin.

Wszystko to w czasie wojny, którą Rosja rozpętała na terenie Ukrainy. Co więcej, można tam znaleźć propagandowe książki Zachara Prilepina, których dystrybucja została zakazana na terenie Unii Europejskiej.

Propagandowe książki Prilepina

„Skrót biografii: członek zdelegalizowanej rosyjskiej partii narodowo-bolszewickiej. Przystąpił do donieckich separatystów, aby denazyfikować Ukraińców. W tłumaczeniu na polski - zabijać. Dzieła Prilepina znajdują się na oficjalnej unijnej liście książek zakazanych do rozpowszechniania. Jest bowiem taka krótka lista autorów, którzy są poddani sankcjom po roku 2014. Są to pisarze i publicyści, którzy publicznie podważają integralność i niezależność Ukrainy. Naszym zdaniem nie ma to nic wspólnego z ograniczaniem swobody literackiej, bo czyniąc to zajmują stanowisko polityczne. Na początku są zawsze słowa. Także na początku ludobójstwa” – komentuje Ogólnopolski Bojkot Leroy Merlin.

Księgarnia miała zostać otwarta 28-29 października. Na wydarzeniu na Facebooku zmieniono jednak datę na 11-12 listopada, co wydaje się jeszcze dziwniejsze, bo 11 listopada obchodzone jest w Polsce Narodowe Święto Niepodległości. Na otwarciu księgarni początkowo planowano takie atrakcje, jak np. obecność postaci ze znanej rosyjskiej bajki – Masza i Niedźwiedź czy malowanie twarzy dzieci.

Komentarz Galerii Północnej

Zapytałam Galerię Północną, czy taka księgarnia faktycznie zacznie tam lada dzień działać. Przedstawiciele Galerii potwierdzili to, zresztą działa już polska strona internetowa. Co prawda w języku rosyjskim, ale dystrybucja zamówionych towarów w Polsce jest już możliwa.

Możemy potwierdzić, że w Galerii Północnej planuje swoje otwarcie nowy najemca – pochodząca z Łotwy europejska sieć księgarń Mnogoknig, mająca w swojej ofercie m.in. książki z całego świata, a także szeroki wybór gier planszowych czy zabawek edukacyjnych. Jak poinformował nas najemca, księgarnia w Polsce działać będzie w nowym, międzynarodowym koncepcie – Mnogoknig International Bookstore, oferując książki w różnych językach. Mnogoknig działa na europejskim rynku od 20 lat; obecnie posiada 15 sklepów w krajach bałtyckich, a także sklepy internetowe w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Za skompletowanie asortymentu, w tym dobór tytułów i wydawnictw, odpowiada bezpośrednio właściciel sieci - przekazała Galeria Północna.

