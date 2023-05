Jak podaje Grupa Muszkieterowie, sieć Intermarché, wprowadza markę parasolową O la la!. Zastąpi ona szereg francuskich marek takich jak Saint Eloi, Bouton d’Or czy Reva. To zmiana wywołana nową strategii w obrębie marek własnych.

Intermarché wprowadza nową markę parasolową O la la! | fot. Shutterstock

Półtora tysiąca produktów marki własnej Intermarche

Jak czytamy, obecnie Intermarché posiada w swojej ofercie blisko 1500 produktów marki własnej pogrupowanych w kilkanaście brandów. W minionym roku sieć dokonała analizy oraz rewizji całego portfolio, co stanowiło fundament do opracowania strategii dla tej kategorii produktów.

O la la! Nowa marka własna Intermarché

Na tej bazie powstała koncepcja utworzenia marki parasolowej, która ma jednoznacznie kojarzyć się z brandem Intermarché i łatwiej zakorzenić w świadomości klientów. Marka przyjęła nazwę O la la!.

Intermarché i nowa marka O la la! | fot. muszkieterowie.pl

- Wprowadzenie O la la! jest jednocześnie odpowiedzią Intermarché na aktualne potrzeby i oczekiwania Polaków, a także obecną sytuację gospodarczą zachęcającą klientów do jeszcze częstszego wyboru marek własnych: jakościowych, a jednocześnie przystępnych cenowo. Jak pokazują dane z końca 2022 roku, sięga po nie w Polsce aż 13,5 mln gospodarstw domowych - czytamy w serwisie Nowymarketing.pl

Nowa marka O la la! w Intermarché. Jakie produkty można kupić?

W ofercie marki O la la! znajdują się artykuły spożywcze z wielu kategorii: od przypraw, poprzez napoje, zdrowe przekąski, aż po proste do przygotowania dania obiadowe dla najbardziej zabieganych, a także produkty dla dzieci.

Podstawowy podział marka oznaczyła różnymi kolorami logo O la la!. Zielonym – składniki kulinarne (przetwory z warzyw i owoców, produkty sypkie, przyprawy czy oleje), purpurowym – „małe przyjemności” (kawę, herbatę, czekoladę i słodycze), brązowym – dania gotowe, wstępnie skomponowane lub przyrządzone, malinowym – soki, a błękitnym – wody mineralne, źródlane i smakowe.

Pierwsze produkty marki własnej O la la! są już dostępne w sklepach Intermarché. Do końca br. roku sieć planuje zwiększyć ich liczbę do 250, a docelowo – do blisko 600.

– W perspektywie 4 najbliższych lat, naszą ambicją jest podwojenie sprzedaży marek własnych Intermarché. Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie nowej marki parasolowej „O la la!” przybliży nas do tego celu, a nowa oferta produktowa zdobędzie zaufanie nie tylko obecnych klientów sieci, ale też przekona do siebie wielu nowych – mówi Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl