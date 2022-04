Nowa niemiecka sieć drogerii debiutuje w Polsce. Pierwszy sklep już 21 kwietnia

Polska będzie 14. krajem, w którym dm rozpocznie swoją działalność. dm jest największym detalicznym sprzedawcą drogeryjnym w Europie, który posiada łącznie ponad 3800 sklepów. Polska siedziba firmy mieści się we Wrocławiu i to właśnie tam, 21 kwietnia, w Parku Handlowym Galaktyka, przy ul. Ślężnej 130−134, o godzinie 8.00 rano zostanie otwarty pierwszy sklep dm w Polsce.

Pierwsza drogeria dm zostanie otwarta we Wrocławiu 1 kwietnia/ fot. mat. prasowe

- Polska to kolejny, niezwykle interesujący rynek, w którym z ogromną radością rozpoczynamy swoją działalność. Polskim konsumentom zaproponujemy ponad 10 000 produktów w zawsze korzystnych cenach. Większość z nich poza naszym sklepem we Wrocławiu będzie także dostępna w sklepie online: www.dm.pl oraz w aplikacji „Mój dm” – mówi Markus Trojansky, General Manager w Polsce.

Marki własne dm - Balea i alverde

W asortymencie dm znajduje się szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy. Klienci będą mogli także zakupić żywność, artykuły gospodarstwa domowego, usługi foto i karmę dla zwierząt. Warto podkreślić, że dm znany jest także z marek własnych, które teraz będą dostępne także w Polsce. Wśród nich wymienić należy markę Balea, czy najlepiej sprzedającą się markę certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde.

dm doceniany jest również za zespół wykwalifikowanych pracowników, chętnie doradzających klientom. O ich kompetencjach mieszkańcy Wrocławia przekonają się osobiście już 21 kwietnia podczas otwarcia sklepu. Ucieszyć powinni się także użytkownicy najpopularniejszego programu lojalnościowego PAYBACK, do którego należą sklepy dm. Robiąc zakupy w dm, będą oni mogli korzystać z wszelkich benefitów oferowanych przez program.

dm w Polsce ma świadomość konkurencji

- Dotychczas miliony klientów pokochały już produkty dm, a my chcemy, aby jakością naszej oferty zachwycało się jeszcze więcej osób. Dlatego, by być jak najbliżej nich każdego roku otwieramy w Europie szereg nowych oddziałów. Już dziś jesteśmy obecni w trzynastu krajach, co czyni nas jedną z wiodących drogerii na kontynencie. Chcemy reagować na indywidualne potrzeby klientów, charakterystyczne dla danego kraju. Dlatego oprócz marek własnych, oferujemy im zarówno najlepsze międzynarodowe produkty, jak i te pochodzące od regionalnych producentów. Mamy świadomość konkurencji na polskim rynku, ale widzimy też ogromny potencjał dla siebie. Wierzymy, że polscy konsumenci pokochają nasze marki z wzajemnością – dodaje Trojansky.

Otwarcie drogerii dm we Wrocławiu w mediach

Otwarcie sklepu we Wrocławiu wsparte będzie kampanią reklamową. Wykorzystane w niej nośniki reklamowe obejmują billboardy, reklamy internetowe oraz organiczną komunikację w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram).