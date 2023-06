Sieć SPAR wprowadziła linię lodów i sorbetów pod marką własną SPAR. Oferta obejmuje 4 indeksy lodów o pojemności 900 ml oraz 4 warianty lodów 1 litr, a także 3 indeksy orzeźwiających sorbetów o pojemności 500 ml. Sieć SPAR mocno rozwija ofertę produktów marki własnej – są to wyroby w bardzo dobrej relacji ceny do jakości.

Nowa oferta lodów i sorbetów pod marką własną SPAR

Produkty własne marki Spar

Marka własna SPAR obejmuje kilka subbrandów: produkty oznaczone logo SPAR, linię dań gotowych Fresh To Go at SPAR, międzynarodową linię ekonomiczną No 1, markę SPAR Natural – oferującą produkty BIO oraz produkty bardzo wysokiej jakości pod marką Prime Select.

W ostatnim czasie wyraźnie rośnie rola marek własnych w sieciach handlowych. W czasach wysokiej inflacji klienci poszukują atrakcyjnych produktów w dobrych cenach – a marka własna SPAR jest doskonałą alternatywą dla produktów markowych ze względu na szeroki wybór oraz wysoką jakość.

Produkty marki własnej to sposób na lepsze zarządzanie domowym budżetem. To nasza odpowiedź na trudny czas spowodowany rosnącymi kosztami życia. Są to produkty bardzo dobrej jakości, a jednocześnie w atrakcyjniejszych cenach niż wyroby markowe. Jako SPAR dajemy klientowi duży wybór i jesteśmy doskonale przygotowani na sezon letni – nasze lody i sorbety są naprawdę pyszne! Dzięki szerokiej ofercie produktów SPAR umacniamy wizerunek sieci SPAR jako sklepów codziennego wyboru – proponujemy produkty na każdą okazję i dla całej rodziny – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

Nowa promocja lodów marki Spar

Sieć SPAR uruchomiła nową kampanię promocyjną „Lato ze SPAR”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na bogaty asortyment produktów charakterystycznych dla okresu letniego, które są w ofercie SPAR: napojów, lodów, piwa, produktów grillowych – w tym również nowych, atrakcyjnych produktów marki SPAR. W kategoriach letnich sieć oferuje m.in. lody SPAR, soki SPAR, wody SPAR, lemoniady i soki Fresh to Go. Kampania będzie widoczna w sklepach, w gazetkach reklamowych, na bilbordach i w social mediach.

