Biedronka od poniedziałku (19.12) rusza z promocją, która umożliwi odzyskanie 100 % wartości ulubionych produktów przy okazji kolejnych zakupów. Wystarczy zrobić zakupy za min. 49 zł, dodatkowo wrzucając do koszyka produkt objęty promocją danego dnia, aby uzyskać 100% rabat w formie vouchera. Akcja promocyjna trwa przez 3 dni, do 21.12 br.

Biedronka z nową promocją voucherową/ fot. PAP

Vouchery do odebrania w Biedronce

Jak to działa? W poniedziałek (19.12) promocją objęty jest Twaróg Sernikowy President, 1 kg. Jeśli klient zrobi zakupy za min. 49 zł i dodatkowo zdecyduje się na produkt objęty promocją danego dnia (na jednym paragonie) z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, otrzyma voucher o wartości 100 % ceny zapłaconej za produkt promocyjny do zrealizowania na kolejne zakupy. Analogiczna sytuacja dotyczy karpia (płat ze skórą z karpia świeżego Marinero), który znajdzie się w promocji we wtorek (20.12) oraz schabu wieprzowego bez kości pakowanego próżniowo Kraina Mięs objętego promocją tylko w środę (21.12). Vouchery będzie można zrealizować w trakcie zakupów w dniach 23.12-24.12.2022 r. Voucherów nie można łączyć.



Sieć Biedronka oferuje wiele akcji promocyjnych, które pozwalają naszym klientom na realne oszczędności. Mamy nadzieję, że nasza najnowsza akcja z voucherem, pozwalająca na odzyskanie 100% wartości produktu objętego promocją, pozwoli naszym klientom cieszyć się ulubionymi produktami, bez których nie wyobrażają sobie tradycyjnych Świąt. - mówi Mikołaj Gala, dyrektor handlowy w sieci Biedronka

Przy zakupach uprawniających do wykorzystania vouchera obowiązują standardowe wyłączenia: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt oraz wszelkie usługi czy doładowania, w tym doładowania do telefonów, karty podarunkowe czy doładowania kart podarunkowych.

Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci Biedronka.

