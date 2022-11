Przyzwyczaić się do czytania książek – to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego – twierdził William Somerset Maugham. Zalety czytania można by wymieniać godzinami – zwłaszcza, jeśli mowa o ciekawych książkach edukacyjnych lub prawdziwych klasykach. Trudno przecenić moc czytania, można jednak… przecenić książki! - pisze Lidl w przesłanym komunikacie prasowym