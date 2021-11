Nowa przyszłość handlu: Odpowiedzialny biznes i świadomi konsumenci

Czym jest odpowiedzialny biznes, jaki wpływ na kształtowanie go mają organy regulacyjne oraz, czy konsumenci po pandemii nadal są „zero waste” – to niektóre z pytań, na jakie próbowali odpowiedzieć sobie uczestnicy sesji Nowa przyszłość handlu, podczas FRSiH.



Nowa przyszłość handlu: Odpowiedzialny biznes i świadomi konsumenci

Regulacje a biznes

- Jest wiele wyzwań w branży handlowej. Przez lata relacje były nierównomiernie ukształtowane. Teraz mamy nowy instrument prawny – o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Możemy interweniować, np. w przypadku rabatów wstecznych, nieadekwatnych świadczeń, jak np. opłaty około-sprzedażowe, marketingowe, gazetkowe – mówił Tomasz Chróstny.

Jak zapewniał, UOKiK poczuwa się w obowiązku, aby interweniować na tym rynku. - Widzimy dla siebie wiele pracy biorąc pod uwagę to, jak relacje w handlu detalicznym zostały ukształtowane przez trzy dekady – powiedział prezes UOKiK.

Jak zauważył, konsumenci są wrażliwsi na wahania cen. Bodźce do wzrostu inflacji leża głównie po stronie paliw i energii, natomiast wzrost cen żywności konsumenci bardziej odczuwają, ze względów behawioralnych. Jego zdaniem, potrzeba wprowadzenia cen maksymalnych lub marż maksymalnych to propozycje, które można byłoby wykorzystać w sytuacjach kryzysowych. - Kontrakty długoterminowe na razie regulują ta kwestię – dodał.

- Konsumenci oczekują odpowiedzialnej postawy i tego, że zdobycze technologii będą wykorzystywane w ich interesie. Dostawcy z kolei oczekują bezpieczeństwa finansowego, gry fair play, możliwości rozwoju adekwatnych do tych, jakie mają duże podmioty oraz tego, że będą mogli wchodzić na rynki zagraniczne – dodał.

Z kolei Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex podkreślał, że właściwe rozumienie ram prawnych, w których pracuje biznes jest podstawą bycia na rynku, równej konkurencji, równego traktowania podmiotów. - Stawianie oczekiwań pozaprawnych jest za daleko idące i w taki sposób my naszego funkcjonowania na rynku nie rozumiemy. W związku z tym dobra firma to taka firma, która rozumie swoje otoczenie prawne, oczekiwania regulatora i je wypełnia. Tyle. Ci, którzy oczekują od nas, że mamy wyprzedzać regulacyjne otoczenie, oczekują od nas biznesowego "harakiri" - dodał Krzysztof Pawiński.

Jego zdaniem, w dwóch regulacjach UOKiK, które teraz obowiązują – o zatorach płatniczych i przewadze kontraktowej, są rozwiązania, które są do poprawy.

- Nie rozumiemy, dlaczego należności w ramach rozliczeń grupowych są objęte tak rygorystycznymi regulacjami, że nie możemy używać terminów płatności pomiędzy swoimi spółkami grupowymi jako elementu regulowania płatności. Niczemu to nie służy - mówił Pawiński. - Chcielibyśmy mieć jasną literę prawa, której przestrzeganie po prostu wystarcza i zapominamy o danym przepisie - dodał.

Odpowiedzialność konsumentów i biznesu

Zdaniem Katarzyny Konkel, socjolożki i CEO Omnisense, postawa konsumentów, którzy już przed pandemią byli zainteresowani podejściem zero waste, dostawami od lokalnych rolników czy kooperatyw spożywczych, została wzmocniona. - Pozostali na tych ścieżkach i wciągnęli w to innych – mówiła.

Ekspertka wskazała, że w rozwoju sieci handlowych kluczowa jest rekategoryzacja. - Optymalizacja łańcucha dostaw czy standaryzacja produktów to coś, z czym powoli będziemy się żegnać. Pamiętajmy, że klient zmienił się, ale w nierównym stopniu. Klasyfikowanie go według miejsca zamieszkania, siły nabywczej i płci już nie wystarcza. Są ludzie, którzy wciąż są gotowi zapłacić więcej za to żeby produkt realizował większe potrzeby niż tylko zaspokojenie głodu - podsumowała.

Witold Baran, dyrektor handlowy Netto zapewniał, że Netto chce być siecią zrównoważoną. – Klienci mówią, że jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, naszą idee fixe jest zmniejszanie śladu węglowego i redukowanie ilości plastiku. Chcielibyśmy pójść ścieżką realnego wpływu na środowisko. I tak np. rezygnujemy z opakowań biodegradowalnych, które bardzo długo się rozkładają na rzecz opakowań z recyklatu, w 100 proc. nadających się do recyklingu – wyjaśnił dyrektor handlowy Netto.

Witold Baran wskazał również na inne rynkowe trendy istotne dla konsumentów. - Alternatywy żywieniowe to ciągle rosnąca tendencja - rezygnujemy z mięsa, poszukujemy produktów warzywnych, stosujemy diety bezlaktozowe, bezglutenowe. Chcemy mieć szeroki wybór. Idąc tą ścieżką, wprowadziliśmy Półkę Zdrowia, liczącą obecnie 160 produktów, rozbudowujemy asortyment wegański i wegetariański. Widzimy też, że klienci chcą produktów polskich, regionalnych. Zwracamy uwagę na to, gdzie jest wytwarzany produkt – mówił Witold Baran.

Daniel Maryjosz, menedżer, PwC Polska ocenił, ze obraz współczesnego konsumenta jest złożony. - W pierwszej kolejności konsument jest zaniepokojony wzrastającymi cena. Od wielu lat nie mieliśmy do czynienia z tak szybko rosnącą inflacją. Z drugiej strony, jest coraz bardziej świadomy w kwestiach klimatycznych i coraz bardziej wymagający – chce uzyskać produkt, który będzie pod klucz jego wymagań – mówił menedżer, PwC Polska.

Ekologia a ceny

Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rządowych dla Europy Środkowej i Północnej, TOMRA zwróciła uwagę, że świadomość klimatyczna to megatrend, w którym już wszyscy uczestniczymy, czy na poziomie producentów, czy konsumentów.

- W ubiegłym roku poprosiliśmy Kantar o zbadanie jak konsumenci postrzegają kwestie związane z recyklingiem opakowań. 80 proc. badanych mówiło, że należy przemyśleć, w jaki sposób produkt jest opakowany. Około 90 proc. powiedziało, że recykling jest coraz ważniejszy – mówiła Anna Sapota. – Jednocześnie, konsument oczekuje wzięcia większej odpowiedzialności przez biznesy za zrównoważony rozwój. To my mamy im dostarczyć rozwiązania – dodała.

- Konsumenci, mimo deklaracji dbałości o środowisko, nie są w stanie wydać więcej na to by było bardziej klimatycznie i ekologicznie. Ponad połowa respondentów powiedziała że nie chce za to więcej płacić – podsumowała wiceprezes TOMRA.