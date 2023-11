Grupa Eurocash uruchamia sieć handlową Moje Sklepy, która będzie opierać się na trzech markach: ABC, Groszek i Euro Sklep. O szczegółach projektu mówił Paweł Surówka, prezes grupy.

Eurocash negocjuje z dostawcami

Pytany o możliwość negocjacji warunków z dostawcami, odpowiedział: "W niektórych kategoriach produktów widać deflację. Widać też, że cały rynek FMCG w Polsce nadal nie rośnie wolumenowo, co się odbija na sprzedaży największych producentów żywności. Oni też odpowiednio muszą reagować, także polityką cenową. Zależy nam, by wspólnymi siłami zawalczyć o konsumenta".



W samym trzecim kwartale 2023 r. zysk netto jednostki dominującej Eurocashu wyniósł 30 mln zł. Zysk netto wyniósł 43,3 mln zł wobec 41,8 mln zł zysku w III kwartale 2022 r. Zysk EBITDA grupy wyniósł 305,1 mln zł wobec 284,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła o 3,7 proc. rdr do 8,57 mld zł.





"Cieszy nas, że już ósmy kwartał z kolei poprawiliśmy wyniki grupy. Istotne dla nas jest przede wszystkim to, że w otoczeniu, w którym koniunktura jest mniej przychylna niż w ubiegłym roku, a przychody rosną wolniej niż w kanale dyskontowym, nadal budujemy wynik EBITDA, rozwijamy kanały i powoli poprawiamy całościową efektywność spółki" - powiedział Paweł Surówka.



"Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, a jej ważną częścią jest poprawa w części detalicznej. To widać w wynikach, bo detal nie tylko rośnie, ale i poprawia rentowność. Równocześnie podjęliśmy wiele działań służących poprawie pozycjonowania cenowego" - dodał prezes.

Grupa Eurocash uruchamia nowa sieć handlową Moje Sklepy

"Powołaliśmy i wdrożyliśmy nową strukturę, markę parasolową Moje Sklepy, która łączy banery sieci partnerskich: Euro Sklep, Groszek i ABC. Staramy się w ten sposób lepiej docierać do konsumenta i chcemy przez negocjacje promocji z dostawcami budować konkurencyjność tych ponad 10 tys. sklepów, których łączna sprzedaż detaliczna jest na poziomie 20 mld zł. Możemy osiągać ceny, których dotychczas nie byliśmy w stanie osiągać, takie, które możliwe były do tej pory tylko dla dyskontów. Będziemy wykorzystywać narzędzia, które mamy do tego, by razem z producentami budować bardzo atrakcyjną ofertę, by konsument miał lepszą alternatywę niż ograniczona oferta dyskontów" - powiedział prezes Surówka.

Prezes poinformował, że 2024 rok będzie w grupie Eurocash rokiem integracji i stanowczej redukcji kosztów.

