Sieć marketów online Oda rozpocznie w 2023 roku ekspansję w Niemczech. Czym się wyróżnia?

Oda to norweska sieć marketów online, która zadebiutuje w tym roku w Niemczech/ fot.oda.com/de

Oda wchodzi do Niemiec

Supermarket internetowy Oda to sklep online, który jest wiodącym internetowym dostawcą zakupów w Norwegii. Od 2022 roku rozszerza swoją działalność także na inne kraje. Po udanym starcie w Finlandii, na początku 2023 roku do obsługiwanych rynków dołączą Niemcy. Wejście na rynek w Berlinie jest przygotowywane w Ragow Mittenwalde, gdzie market będzie miał swoje centrum logistyczne.

Oda pozyskała 1,5 miliarda NOK (145 milionów EUR) kapitału od nowych i obecnych inwestorów i chce umocnić swoją pozycję w europejskim biznesie spożywczym online. Dodatkowy kapitał ma napędzać rozwój rynków w Norwegii, Finlandii i – od 2023 roku – w Niemczech. Market zamierza konkurować na rynku przede wszystkim cenami.

Oda stawia na cenę i logistykę

Dzięki wydajnemu systemowi logistycznemu Oda oszczędza cenne zasoby w całym łańcuchu dostaw żywności i dąży do tego, aby jej internetowy biznes spożywczy był opłacalny w dłuższej perspektywie - informuje detalista w komunikacie prasowym.

Oda. Co to za sklep i kto jest właścicielem?

Market internetowy Oda założony został w 2013 roku przez grupę przyjaciół. Od tego czasu podbił rynek norweski stając się w tym kraju największym marketem internetowym. Sieć stawia na niskie ceny, sprawna logistykę i świeżą żywność wysokiej jakości.

- W 2021 roku w Norwegii osiągnęliśmy zysk operacyjny w wysokości 29 mln NOK – konkretny dowód na to, że nasz model biznesowy działa. Ponadto nasza sprzedaż w Norwegii wzrosła w ostatnich miesiącach o 15 do 20 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku – i to w czasie, gdy e-commerce się kurczy – mówi Kristin Thornes Woldsdal, dyrektor zarządzająca Oda Norway.

Oda chce konkurować na rynku z dyskontami. - W zeszłym roku obniżyliśmy ceny w Norwegii, aby nadążyć za konkurencją na rynku dyskontów. Miało to pozytywny wpływ na naszą bazę klientów i sprzedaż - tłumaczy Kristin Thornes Woldsdal.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl