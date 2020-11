Nowa siedziba i centrum logistyczne Grupy Chorten na ukończeniu

Grupa Chorten rozpoczęła działalność w grudniu 2009 roku, a pierwszą siedzibą było wówczas zaplecze sklepu. Ponad dekadę temu 13 właścicieli 20 sklepów postanowiło działać wspólnie, by móc konkurować z zagranicznymi sieciami. Obecnie placówki Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten są już niemal w całej Polsce, a ich liczba urosła do 2000. Szybki rozwój wymusił też inwestycję we własną siedzibę.

- Zbudowaliśmy silną grupę polskich sklepów, które wyróżniają się bliskością miejsca zamieszkania klientów i dostosowaniem oferty do potrzeb lokalnej społeczności. Ważnym krokiem w rozwoju naszej firmy jest też podjęta w ubiegłym roku decyzja o budowie nowej siedziby z zapleczem magazynowym do obsługi tychże sklepów – mówi Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten.

Dotychczas Grupa Chorten korzystała z wynajmowanych obiektów biurowych i magazynowych, a od ponad roku trwają prace budowlane dotyczące zaprojektowanego od A do Z na potrzeby firmy obiektu. Budowa w Porosłach pod Białymstokiem jest już na ukończeniu. W styczniu 2021 roku planowana jest stopniowa przeprowadzka magazynu, a następnie kolejnych działów.

Położenie nowej siedziby Grupy Chorten przy trasie S8 wpłynie na lepszą logistykę towarową, ułatwi dojazd przedstawicielom handlowym i partnerom biznesowym. Zintegrowanie magazynu z centralą zapewni również kompleksową obsługę klientów. Umiejscowienie magazynu i biura w jednym miejscu przełoży się też na lepszą koordynację pracy wszystkich działów.

- Nowoczesna hala da możliwość elastycznego dzielenia przestrzeni. Większa przestrzeń da nam również możliwość rozszerzenia oferty dostępnej z magazynu centralnego Grupy Chorten – podkreśla Krzysztof Pakuła.

Nowa siedziba to też więcej przestrzeni. Każdy dział Grupy Chorten znajdzie w niej wydzielone miejsce. Z kolei nowoczesna sala konferencyjna pozwoli na organizacje spotkań z partnerami biznesowymi i koordynatorami sklepów, gdy ustabilizuje się sytuacja pandemiczna.