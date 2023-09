Na kierowców podróżujących autostradą A1 czeka nowa stacja paliw Circle K. Sieć otworzyła swój 400. punkt, który został zrealizowany przez firmę Dekpol Budownictwo na terenie Miejsca Obsługi Podróżnych Woźniki Zachód.

Firma Dekpol Budownictwo wybudowała nową stację paliw Circle K; fot. materiał prasowy

Nowa stacja paliw na MOP Woźniki Zachód

Dekpol zakończył budowę stacji paliw o powierzchni 346 mkw oraz towarzyszącego jej budynku gospodarczego. Przy stacji powstały 34 miejsca postojowe, 2 miejsca serwisowe oraz dodatkowe 4 miejsca przewidziane do ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt, poza paliwem, oferuje przekąski, ciepłe jedzenie, napoje oraz akcesoria samochodowe. Na gości czeka także ogródek ze stolikami i ławkami. Z kolei dla najmłodszych przygotowano kolorowy plac zabaw. Stacja i sklep są czynne przez całą dobę.

Circle K stosuje na stacjach rozwiązania, które wspierają dekarbonizację gospodarki. Budynki zaprojektowano i zrealizowano z uwzględnieniem rozwiązań ekologicznych. Stacja jest ogrzewana za pomocą paneli grzewczych na podczerwień. W celu zmniejszenia ilości wody zużywanej na cele socjalne, wykonano zbiornik wody deszczowej wraz instalacją pozwalającą na jej odzysk i wykorzystanie do spłukiwania toalet. Ponadto, na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 23 kWp. To energooszczędna instalacja typu „on grid”, co oznacza, że jest na stałe połączona i zsynchronizowana z siecią elektroenergetyczną, pozwalając na pobór energii oraz oddawanie jej nadmiaru do sieci.

- To kolejna stacja paliw w naszym portfolio – mówi Adam Olżyński, Dyrektor ds. handlowych z Dekpol Budownictwo. – Posiadamy doświadczenie w realizacji tego typu projektów, wcześniej zrealizowaliśmy stacje dla Lotosu, BP czy Orlenu. Tym razem mieliśmy przyjemność zbudować nowoczesny obiekt dla Circle K, który wzbogacił infrastrukturę przy autostradzie A1. Zachęcamy wszystkich kierowców do odpoczynku na trasie i odwiedzenia nowej stacji.

Hydrofornia oraz przestrzeń techniczna na terenie nowej stacji Circle K

W ramach budynku gospodarczego stworzono pomieszczenia przeznaczone do magazynowania odpadów stałych, generowanych na terenie inwestycji. Powstały tam także hydrofornia oraz przestrzeń techniczna.

Circle K konsekwentnie zwiększa liczbę swoich stacji i przeprowadza modernizację już istniejących punktów. Stacje sieci są wyposażone zgodnie z konceptem Horizon, który nadaje ciepły, a zarazem nowoczesny wystrój, dzięki czemu klienci mogą skorzystać z oferty gastronomicznej i napić się kawy lub po prostu odpocząć w podróży w przytulnej przestrzeni.

Circle K działa już od ponad 30 lat w Polsce (wcześniej pod nazwą Statoil) i jest jedną z największych zagranicznych sieci stacji paliw. Od 2012 r. firma należy do kanadyjskiego koncernu Alimentation Couche-Tard i prężnie rozwija się na rodzimym rynku, stale zwiększając zasięg i dostęp do oferty w różnych regionach kraju.

