Marta Stańczak, dotychczas Corporate Segment Director Poland, objęła stanowisko Managing Director w Sodexo Polska. Monika Bentkowska, po ponad dwóch latach na stanowisku Country President w Polsce, skupia się na swojej roli HR Director Continental Europe.

Marta Stańczak, Sodexo Polska; fot. mat.pras.

Monika Bentkowska odpowiada za rozwój strategii HR z naciskiem na rozwój zespołów i procesów HR, wspierając 18 krajów w regionie.

Sodexo Polska: kobiety na kierowniczych stanowiskach

To był prawdziwy zaszczyt kierować wspaniałym zespołem Sodexo Polska przez ostatnie lata. Obejmując to stanowisko, byłam pierwszą kobietą w roli Country President w dawnym regionie Europy Środkowej. Cieszę się, widząc kolejną kobiecą nominację, tym razem na stanowisko Managing Director w Polsce. Tworzenie różnorodnego i włączającego miejsca pracy, stwarzanie możliwości rozwoju utalentowanym osobom, niezależnie od płci, to wartości bliskie naszej firmie i mi osobiście. Od wielu lat pracuję wspólnie z Martą i wiem, że zostawiam polski zespół w dobrych rękach. Życzę jej wiele sukcesów w nowej roli – mówi Monika Bentkowska, obecnie HR Director Continental Europe.

Jako Managing Director Sodexo Polska Marta Stańczak kieruje realizacją strategicznych celów oraz umacnianiem pozycji firmy na rynku krajowym. Marta odpowiada za nadzór nad całą spółką i wszystkimi kontraktami, które prowadzi Sodexo w Polsce.

Jestem niesamowicie dumna, że otrzymałam możliwość kierowania Sodexo w Polsce. Nasza firma jest liderem na rynku kompleksowych usług dla nieruchomości i planujemy dalszy ambitny rozwój na polskim rynku. Pozostajemy blisko naszych Klientów, stawiając na długoterminową i partnerską współpracę, opartą na zaufaniu. Dzięki temu jesteśmy w stanie optymalizować procesy w budynkach Klientów oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania w miejscu pracy, które odpowiadają na różnorodne potrzeby naszych partnerów biznesowych i ich pracowników – komentuje Marta Stańczak, Managing Director Sodexo Polska.

Marta Stańczak - kim jest nowa szefowa Sodexo?

Marta Stańczak ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży Facility Management oraz kompleksowych rozwiązań w miejscu pracy. Z Sodexo Polska związana jest od 9 lat, gdzie ścieżka kariery powiodła ją od funkcji kierowniczych w Dziale Rozwoju Biznesu po rolę zarządczą w Segmencie. Ostatnio odpowiadała za wszystkie kontrakty w kraju i wdrażanie strategii wzrostu w oparciu o partnerskie relacje z klientami.

Jak podaje firma w komunikacie, dążenie do pełnego zrozumienia potrzeb klienta pozwala Marcie projektować efektywne rozwiązania, nierzadko wykraczające poza tradycyjnie pojmowane branżowe standardy. Wspiera wdrażanie skutecznych „zielonych” rozwiązań. Ważnym elementem jej sukcesu jest budowanie utalentowanych zespołów i tworzenie środowiska, które pozwala rozwijać się pracownikom. Kładzie szczególnie nacisk na wellbeing, bo wierzy że szczęśliwi ludzie robią biznes. Podejście to proponuje również klientom, współpracując z nimi przy tworzeniu przestrzeni do pracy nastawionej na dobre samopoczucie jej użytkowników.

W obszarze usług żywnościowych oferowanych przez Sodexo Marta wspierała implementację innowacyjnych na polskim gruncie konceptów gastronomicznych – m.in.: kawiarnię Aspretto by Sodexo, uznaną za najlepszą restaurację pracowniczą w konkursie Food Business Awards, autorskich restauracji EAT czy bezobsługowych, nowoczesnych punktów gastronomicznych.

W obszarze Facility Management, podlegająca jej nadzorowi nieruchomość, poddana audytowi, wykazała już po raz trzeci najwyższy standard zarządzania według normy ISO 55001:2014. Jest to jedyny tak certyfikowany obiekt w Polsce. W ostatnim roku, wraz ze swoim zespołem, z powodzeniem wprowadziła na rynek Vital Spaces – koncept wspierający transformację miejsca pracy z nastawieniem na podążanie za potrzebami pracowników.

Pod jej nadzorem do portfolio Sodexo Polska dołączyło również Circles, czyli usługa concierge oparta na wszechstronnej pomocy i wsparciu dla pracowników.

