Portfolio 4 obiektów handlowych sprzedane; fot. mat. pras.

Sprzedaż obiektów handlowych

Avison Young reprezentowało międzynarodowy fundusz inwestycyjny w procesie sprzedaży 4 obiektów handlowych: Stara Cegielnia w Szczecinie, Galeria Kosmos w Koszalinie, OK Centrum Wałbrzych i OK Centrum Strzegom, o łącznej powierzchni ok. 15000 metrów kwadratowych GLA.

Informacje na temat wartości transakcji oraz podmiotu kupującego nie zostały ujawnione. Wszystkie obiekty posiadają operatora spożywczego znanej sieci dyskontowej – Lidl, Biedronka lub Intermarche – jako głównego najemcę.

Jak podano, kupujący ma w planach odświeżenie niektórych z pozyskanych aktywów oraz ich rekomercjalizację.

